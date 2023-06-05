Из-за брошенной бутылки могут выгореть гектары: в Ровенской области пытаются предупредить ежегодные масштабные пожары

Самый высокий уровень пожарной опасности объявили в Ровенской области. Поэтому в целях безопасности роют рвы протяженностью в тысячи километров, держат наготове пожарные машины и запрещают идти в лес, говорится в ТСН.

Километр за километром в лесу тракторами прорывают рвы. "Для того, чтобы пожар, идущий низом, не опрокидывался дальше на другой участок", — объясняет тракторист лесничества Ярослав.

Между трассой и лесом такие полосы еще шире – около 4 метров. “Недобросовестные водители выбрасывают окурки, 2 секунды и уже есть пожар. У нас шлагбаумы, они у нас все закрыты, проезд в лес категорически запрещен”, — говорят в лесничестве.

Сейчас сухая и жаркая погода, так что надо, говорят спасатели, быть готовыми к вероятным возгораниям. “Если заранее не подумаешь, потом будет поздно думать. Может сгореть до 3-4 гектаров за час верхового пожара”, — говорят специалисты.

Как это бывает видно на кадрах 4-летней давности, тогда пожар из Беларуси перебрасывается через границу на Ровенщину — пламя выше деревьев, жара безумная, все вокруг в дыму. Спасатели работали почти вслепую.

Даже из-за брошенной стеклянной бутылки в жару могут выгореть гектары. "Происходит эффект лупы и воспламеняется растительность или объект рядом, который сухой", — объясняют спасатели.

В очередной раз и спасатели, и лесники просят людей не пренебрегать правилами пожарной безопасности. К тому же, в военное время, когда все силы должны быть направлены на борьбу с захватчиками. Наиболее опасный пожарный период прогнозируют на июль-август, когда максимально сухо и жарко.

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