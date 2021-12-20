Из-за "Дельты" и "Омикрона" стало еще опаснее: топ-5 советов, чтобы отпраздновать Новый год и не заразиться COVID-19

Из-за "Дельты" и "Омикрона" стало еще опаснее: топ-5 советов, чтобы отпраздновать Новый год и не заразиться COVID-19

Украинцев предупредили о рисках роста заболеваемости COVID-19 после новогодне-рождественских праздников.

Новый год-2022 и Рождество уже скоро, но праздники второй год подряд пройдут в условиях пандемии, а поэтому надо позаботиться, чтобы этот период был еще и безопасным. Частые поездки и встречи в закрытых помещениях создают реальную опасность для существенного роста передачи коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 20 декабря.

Ляшко отметил, что в этом году ситуация еще более усложнена тем, что в европейских странах преобладает циркуляция "Дельта" штамма, который и в Украине в октябре-ноябре привел к очередной и самой большой вспышке болезни. Кроме того, грозит и новый вариант "Омикрон", возможные последствия которого и доминирование пока точно не установлены.

"Новогодние и рождественские праздники — это время, когда люди всех возрастов собираются вместе — семьей, на религиозные мероприятия или для празднования с друзьями. В это время многие люди совершают путешествия по стране или за границу. В то же время, пандемия коронавирусной болезни, к сожалению, еще далеко от завершения, и мы все должны быть крайне осторожны", — заметил глава Минздрава.

В этой связи министр здравоохранения назвал 5 рекомендаций, выполняя которые граждане смогут сделать новогодние праздники более безопасными и радостными. Итак:

Первая рекомендация. Как можно скорее пройдите курс вакцинации.

"Самое важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальные последствия — это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами. Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и людей, которых сопутствующие заболевания", — отметил Ляшко, заметив, что существующие вакцины обеспечивают защиту от тяжелого течения болезни и смерти от различных вариантов коронавируса, и "Дельты" в частности.

Вторая рекомендация. Применяйте меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер.

Глава Минздрава сказал, что вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит нам контролировать распространение вируса и жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.

Поэтому рекомендуются следующие меры профилактики:

Там, где это нужно, надевайте защитную маску.

Сохраняйте физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра.

Проветривайте помещение, открывайте окна или двери.

Избегайте закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей.

Следите за чистотой рук.

Прикрывайте рот и нос изогнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Третья рекомендация: сделайте встречи как можно безопаснее.

"Встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса. По возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе", — подчеркнул глава Минздрава.

Четвертая рекомендация: воздержитесь от путешествий, если вы в группе риска.

"Всем, у кого есть слабость, кто не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения COVID-19, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить путешествия в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса", — заявил Ляшко.

Пятая рекомендация. Получайте информацию из надежных источников.

"Вводящая в заблуждение информация и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения насчет здоровья", — подытожил Виктор Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Минздрав на период новогодне-рождественских праздников ужесточает требования карантина в Украине. Радуцкий перечислил ограничения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.