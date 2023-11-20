Из-за дистанционного обучения ухудшаются оценки: как в Украине работают школы во время войны

В Украине 17% школ до сих пор не имеют укрытий, а потому дети там могут учиться только дистанционно. Родители жалуются: знания и оценки детей ухудшаются. В то же время, чиновники уверяют, укрытие строить не прекращают и их будет становиться все больше.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Родители требуют построить укрытие, чтобы дети ходили в школу

В селе Деревянная Киевской области возмущенные родители требуют оборудовать укрытие в местной гимназии, поскольку дети там не могут учиться.

"На данный момент у нас учится 104 ребенка. 44 ребенка — это начальная школа — учится на очной форме. Ездит в творческий центр "Романтик" в Обухов. И остальные дети — 5-9 классы учатся дистанционно", — говорит директор гимназии Анатолий Шевченко.

Анатолий Шевченко

Восьмиклассница Вероника говорит, что когда учителя объясняют отдаленно - понимает не все. Ухудшились оценки и у ее младшего двоюродного брата Дмитрия, которому все вынуждена объяснять мама.

Местные чиновники объясняют: в заведении нет даже помещения, где бы можно было обустроить приют. Поэтому нужно строить с нуля. Сначала хотели возвести - модульное укрытие из железобетонных конструкций. Выделили около 4 миллионов гривен, но планы пришлось изменить.

"Учитывая количество детей и требования по гражданской защите, а также технические условия, которые поступили от департамента чрезвычайных ситуаций области, было принято решение строить все же противорадиационное укрытие", - говорит заместитель городского головы Обуховского горсовета Владимир Целера.

"Дом Хобитов" на Киевщине — сказочное укрытие в школе

В Гостомеле на Киевщине с начала нового учебного года есть самое простое укрытие. Построили его лишь через несколько месяцев, когда отстраивали изуродованное окупантов учебное заведение. Приют – не обычный: похож на домик Хобита. Стены внутри – украшены яркими рисунками. В помещении – все необходимое: два выхода, туалет, аптечка, запасы пищи. Так что дети теперь учатся офлайн.

Дом Гобитов

Обошлось такое сказочное укрытие примерно в 600 тысяч гривен. Деньги дала украинская диаспора в Японии. Здесь комфортно пережидать опасность могут более полусотни детей.

Сказочное укрытие в Киевской области

В целом на Киевщине приюты уже обустроили в более чем шести сотнях школ. А это – подавляющее большинство.

В Одессе активно открывают укрытия в школах

В одной из школ в Одессе в подвале сделали ремонт за счет местного бюджета и теперь используют его, как укрытие. Одновременно в помещении может находиться около двухсот детей. Всего в Одессе уже около 75 процентов школ имеют укрытие. Поэтому очно учится более 50 тысяч детей



"На начало учебного года было на 20 плюс укрытий меньше. Они достаточно динамично открываются. Сейчас 111 учебных заведений имеют уже свои укрытия. Плюс есть те, где есть договоры с учреждениями, где есть укрытие рядом", - говорит директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

В Харькове дети учатся в метро

В Харькове дети очно до сих пор учатся исключительно в метро. От города до российской границы - всего 40 километров и за время полномасштабного вторжения от обстрелов оккупантов пострадала почти половина школ. На 5 станциях подземки работает 65 классов. Метро-школу посещает более тысячи учеников разного возраста. И на то, что рядом ездят поезда - уже не обращают внимания. Желающих получать знания оффлайн в Харькове становится все больше. Поэтому в одном из районов города уже начали строить первую в Украине подземную школу. Ориентировочно проект будет стоить около 56-58 миллионов гривен.

"Она рассчитана на 450 учеников в смену. Мы рассчитываем, что будет обучение в две смены. Таким образом будет учиться 900 детей", - говорит мэр Харькова Игорь Терехов.

Школа-метро в Харькове

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Напомним, можно ли в школах устраивать выборочное угощение и собирать деньги с родителей.

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