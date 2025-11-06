Из-за долга за коммуналку смогут забрать единственную квартиру: Рада поддержала скандальный законопроект — что известно

Закон о должниках / © ТСН

Верховная Рада поддержала законопроект №14005, касающийся должников в Украине. Взыскание долгов в скором времени будет упрощено, а должники будут автоматически попадать в реестр и не смогут распоряжаться своим имуществом.

В социальных сетях паника: мол, теперь долг за коммуналку может сделать собственника квартиры бездомным, а у человека можно будет забрать все имущество — даже единственное жилье, которое всегда считалось неприкосновенным.

ТСН.ua вместе с юристом объясняет, что меняет законопроект, зачем он нужен и что будут делать с имуществом должников.

Какие изменения предусматривает новый законопроект по должникам

Новый законопроект предлагает запретить должникам продавать или дарить свое имущество как движимое, так и недвижимое до полного погашения задолженности. Цель инициативы — сделать невозможным уклонение от выполнения финансовых обязательств и упростить процедуру взыскания долгов.

Согласно документу, взыскатель получит более быстрый доступ к информации об имуществе должника и сможет оперативно наложить на него арест. Это исключит возможность продажи или переоформления собственности на другое лицо до момента погашения долга.

Для эффективной реализации изменений в Украине планируется расширить функционал автоматизированной системы исполнительного производства. Ее интегрируют с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и небанковскими поставщиками платежных услуг. Также усовершенствуют взаимодействие Единого реестра должников с другими государственными реестрами.

При попытке должника продать, подарить или передать свое имущество в залог система будет проверять его наличие в Реестре должников. Если запись о долге существует, нотариус или другое уполномоченное лицо откажет в проведении сделки (кроме случаев, предусмотренных законом).

Кроме того, законопроект предусматривает автоматическое обновление данных в случае погашения задолженности. Если на счет исполнительной службы или частного исполнителя поступают денежные средства от должника, система автоматически формирует сообщение о закрытии долга, после чего информацию о лице удаляют из Единого реестра должников.

Зачем нужен законопроект №14005

Адвокат Роман Ухов в комментарии сайта ТСН.ua пояснил, что законопроект №14005 по должникам подан в Верховную Раду для приведения норм законодательства Украины к европейским с целью более четкого исполнения судебных решений.

«В настоящее время в Украине действительно есть проблемы с исполнением судебных решений, поскольку действия исполнителей могут быть неэффективными, могут быть заблокированы должниками. И основной целью законопроекта является расширение полномочий исполнителей и упрощение осуществления исполнительных действий. Автоматизация, скажем так, для того чтобы ускорить и упростить выполнение решений суда относительно взыскания долгов по судебным решениям», — говорит Роман Ухов.

Смогут ли забирать имущество из-за долгов за коммуналку

По словам юриста, сегодня нормы закона Украины об исполнительном производстве также содержат ссылку на то, что исполнитель может инициировать реализацию жилья должника, даже если там есть дети.

«Но все эти решения принимаются на основании обращения в суд и привлечения в органы опеки. В случае принятия закона, исполнителям будет упрощен порядок инициирования таких вопросов. Что касается реализации права на единственное жилье, которое есть у лица, во-первых, оно должно происходить, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы (160 тысяч гривен — ред.). Во-вторых, такая реализация, если там есть дети или маломобильные лица, с инвалидностью и т.д., должна происходить по обращению и привлечению соответствующих органов опеки и попечительства. То есть, просто взять и реализовать единое имущество должника нельзя — механизм там сильно не будет меняться», — говорит ТСН.ua Роман Ухов.

В любом случае, по словам адвоката, лицо может защищаться от таких действий:

«Если исполнитель примет решение о реализации такого имущества, лицо может обжаловать его действия в судебном порядке или в органы Министерства юстиции. По этому вопросу существенных изменений внесено не будет. Ускорится совершение таких действий, поскольку они будут автоматизированы. Исполнитель сможет быстрее понять, есть ли деньги на счетах должника или другое имущество для реализации. И если таких денег нет, иным образом погасить долг невозможно, если такой долг опять же больше 20 размеров минимальной заработной платы, то исполнитель, как и сейчас, может инициировать обращение на такое имущество», — пояснил Роман Ухов.

Кроме того, если должник имеет несколько видов имущества, например домов или квартир, исполнитель может самостоятельно определять, какое имущество будет идти на реализацию.

«Этот законопроект направлен на то, чтобы ускорить исполнительное производство. Я как юрист, как адвокат, могу сказать, что действительно исполнительное производство, хоть его и автоматизируют, но выполнение судебного решения является отдельной и иногда очень тяжелой стадией дела, когда лицо уже получило решение в свою пользу, но не может получить задолженность. Поэтому государство в таком случае пытается способствовать реализации исполнения судебных решений», — говорит адвокат.

Когда новый закон в отношении должников вступит в силу

Роман Ухов отметил, что законопроект прошел только первое чтение, и народные депутаты еще будут предоставлять к нему правки. То есть текст документа не окончательный.

«Эти правки могут быть учтены и уже при втором чтении окончательная версия будет либо проголосована, либо это решение может быть не принято. Опять же после голосования законопроект будет предоставлен на подпись президента Украины — он может его не подписать, ветировать, если он будет считать, что законопроект нарушает нормы Конституции. И таким образом, он еще не окончательный, и еще будет дорабатываться, учитывая правки профильного комитета и народных депутатов, которые будут их подавать», — говорит адвокат.