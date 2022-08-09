Из-за дыма темно даже днем: на Кубе четвертый день тушат самый масштабный пожар десятилетия

На нефтебазе на Кубе раздался уже третий взрыв, огонь близится к четвертому резервуару с топливом.

Самый масштабный за десятилетия пожар — грозит не только экономической, но и экологической катастрофой для кубинцев. Несмотря на усилия сотен пожарных — взять пламя под контроль не удается уже четвертые сутки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Днем, словно уже поздний вечер. Из-за густого дыма не видно ни солнца, ни неба. Люди с ужасом наблюдают, как горит главный нефтяной терминал страны в Матансасе. Чад ощущается даже в сотне километров, в столице Кубы — Гаване.

"Сегодня воздух гораздо грязнее, чем вчера. Ветер дует прямо на город", — говорит местный.

По меньшей мере, один человек погиб, 125 находятся в больницах, судьба еще 14 неизвестна. Власти убеждают, постоянно производят измерение уровня загрязненности воздуха, для этого даже завезли новое оборудование. Из близлежащих районов уже вывезли в безопасные места почти пять тысяч человек. И как только ситуация станет критической — объявят об еще более масштабной эвакуации. Пока советуют всем одевать маски, а в домах не открывать окна.

Несмотря на опасность, некоторые кубинцы предпочитают не считаться с дымом и пожарными вертолетами над головами и забавляются на площадках с детьми и купаются в окутанном дымом море.

Пожар вспыхнул четыре дня назад, когда в один из резервуаров с нефтью ударила молния. Теперь из восьми хранилищ пылает три. На помощь кубинским пожарным приехали коллеги из Венесуэлы и Мексики.

Каждый резервуар хранит до 300 тысяч баррелей нефти и снабжает топливом электростанции. На фоне регулярных отключений света и нехватки топлива страна может погрузиться в еще более глубокий энергетический и экономический кризис.

Напомним, попадание молнии повлекло за собой масштабный пожар на нефтебазе в порту города Матансас на западе Кубы. Молния попала в один из резервуаров нефтехранилища 6 августа и с тех пор пожарные пытаются потушить огонь.

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