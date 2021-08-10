Из-за гибели мальчика в аквапарке Днепра полиции открыла еще несколько производств

Из-за гибели мальчика в аквапарке Днепра полиции открыла еще несколько производств

Новые подозрения пока не предъявлены.

Новые производства после смерти ребенка в аквапарке открыла полиция Днепра. В дополнение к статье о несчастном случае в настоящее время расследуют еще и служебную халатность, а также невыполнение родительских обязанностей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Впрочем, подозрения ни работникам аквапарка, ни матери погибшего ребенка пока не объявили.

Трагедия произошла в выходные: 9-летний мальчик прыгнул во взрослый бассейн аквапарка. Оттуда его уже неживого достали спасатель. Реанимировать ребенка не смогли.

В аквапарк парень приехал из поселка на Днепропетровщине с матерью и крестным. Обоих взрослых в момент трагедии рядом не было.

Новости Украины: полиция Днепра расследует смерть мальчика в аквапарке

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