Из-за гибели мальчика в аквапарке Днепра полиции открыла еще несколько производств

Новые подозрения пока не предъявлены.
Новые производства после смерти ребенка в аквапарке открыла полиция Днепра. В дополнение к статье о несчастном случае в настоящее время расследуют еще и служебную халатность, а также невыполнение родительских обязанностей.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Впрочем, подозрения ни работникам аквапарка, ни матери погибшего ребенка пока не объявили.
Трагедия произошла в выходные: 9-летний мальчик прыгнул во взрослый бассейн аквапарка. Оттуда его уже неживого достали спасатель. Реанимировать ребенка не смогли.
В аквапарк парень приехал из поселка на Днепропетровщине с матерью и крестным. Обоих взрослых в момент трагедии рядом не было.