Из-за гибели украинского ребенка в Германии полиция проверяет версию поджога общежития с беженцами

Украинский мальчик погиб в Германии в результате пожара в общежитии для беженцев. Трагедия произошла в городе Апольда у федеральной земли Тюрингия. Полиция проводит расследование "по всем направлениям", об этом сообщил спикер полиции, говорится в ТСН.

"Сейчас ведется расследование: где именно началось возгорание, повлекшее пожар", — сказал он.

В настоящее время признаков каких-либо внешних причин нет, заявляют в полиции.

Фактически подтвердил гибель 9-летнего украинского мальчика Министр внутренних дел Тюрингии, об этом он написал в Твиттере. Мальчика не могли найти после пожара, а затем в развалинах обнаружили тело ребенка. Завтра утром будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела. Однако почти не осталось сомнений, что это именно тот украинский ребенок, который вместе с семьей приехал в Германию искать защиты от войны. “В городе Апольда погиб ребенок, который вместе с семьей искал убежища от путинских бомб. В такие дни можно отчаяться. Я сделаю все возможное, чтобы узнать причину пожара. Здесь должна быть полная ясность», – написал министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер.

Пожар в общежитии для беженцев произошел в воскресенье около 5 часов утра. Всех 245 жителей, в том числе много детей, вывезли в другой центр приема беженцев в городе Гермсдорф. 9 человек доставлены в больницу, всего 11 лицам оказывали первую медицинскую помощь. Важная деталь – общежитие было смешанного типа, там жили не только украинцы, но и беженцы из других стран.

В настоящее время прокуратура Эрфурта проводит уголовные расследования, чтобы установить причину и место возникновения пожара. Следователи не предоставляют информацию и не сообщают детали о погибшем украинском ребенке.

Немецкие политики выражают соболезнования пострадавшим. Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что украинские консулы в контакте с немецкими правоохранителями и гражданами Украины, живущими в регионе.

Тюрингия, где ночью в воскресенье произошла трагедия, восточная федеральная земля, ранее принадлежавшая ГДР, там мощная поддержка пропутинских партий, 30 процентов жителей поддерживают праворадикальную Альтернативу для Германии. Поэтому оттуда ждут предварительные результаты следствия, чтобы опровергнуть версию умышленного поджога.

Это не первый пожар в приюте для беженцев. В октябре прошлого года в пожаре сгорело общежитие для украинцев в земле Мекленбург – Передняя Померания. Пожар начался вечером 19 октября. Там проживало 14 человек, к счастью, никто не пострадал. Тогда предполагали, что причиной пожара мог стать поджог, на здании была найдена нарисованная свастика. Следствие продолжается до сих пор.

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