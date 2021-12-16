Из-за густого тумана Львовский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты

Из-за густого тумана Львовский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты

Синоптики предупреждают, что ситуация только усугубится.

Густой туман накрыл Львовскую область и там не садились и не вылетали самолеты.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Те, кто должен приземлиться во Львове, садились в других аэропортах Украины. Вылеты задерживались на несколько часов — это, по крайней мере, четыре самолета в Польшу, Харьков и Львов.

На трассах видимость кое-где до сотни метров. Из-за плохих погодных условий ночью и к утру уже произошло более трех десятков аварий, но обошлось без пострадавших.

Водители вынуждены ехать на минимальной скорости, из-за этого на путях тянучки. И так будет в течение дня – после обеда к туману добавится еще дождь с мокрым снегом, предупреждают синоптики.

Погода в Украине: туман накрыл Львовскую область - уже произошло более 30 аварий

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