Из-за какой одежды на улице могут вручить повестку: адвокат назвал условие

После того, как в столичном метро сфотографировали мужчину, одетого в футболку с надписью "Уклонист", в соцсетях не утихает обсуждение этого случая. Часть пользователей осудили поведение парня, аргументируя это тем, что мужчина кичится уклонением в то время, пока другие защищают Украину ценой собственного здоровья и жизни. Еще определенная часть комментаторов высказали мнение, что настоящие уклонисты побоятся носить такие футболки, то есть ношение такой одежды может быть "троллингом" со стороны военного, который, например, приехал в отпуск.

Как выяснил ТСН.ua, один из продавцов предлагает такие футболки даже оптом. На сайте, где продается этот товар, указывается, что футболки находятся в Одессе, которую, как известно, в последнее время беспощадно обстреливает путинская армия. В то же время, некоторые из интернет-магазинов после скандала уже удалили объявления о продаже таких товаров. Однако некоторые продавцы предлагают чашки и чехлы для телефонов с надписью "Уклонист".

Как оказалось, с юридической точки зрения, например, ношение такой футболки в общественном месте может иметь последствия.

"Потенциально в контексте с происходящими событиями это может быть квалифицировано как хулиганство ", — говорит адвокат Николай Максимов.

И продолжает: "Есть статья кодекса об административных правонарушениях, где четко указано, что хулиганство – это действия или определенное поведение лица, демонстрирующего пренебрежение к обществу. Когда человек откровенно одевает такую футболку, то его действия можно квалифицировать как пренебрежение к обществу, к военным, к цели, существующей в обществе".

По словам Максимова, правоохранители имеют основания привлечь к ответственности тех, кто носит в общественных местах такие футболки.

"Это вступает в определенный конфликт с демократическими ценностями, но во время военного положения демонстрация этого, на мой взгляд, может быть квалифицирована как хулиганство (может угрожать штраф до 119 грн. или админарест на 15 суток – Ред.). Хотя с другой стороны, если бы не было такого психоэмоционального напряжения в обществе, то, пожалуй, не было бы оснований считать человека виновным в чем-то. В этом же случае личность только разжигает конфликт. Конечно, сейчас этого не нужно делать", - говорит адвокат.

Резюмируя, Николай Максимов говорит, что человек в футболке с надписью "Уклонист" может привлечь внимание правоохранителей и работников ТЦК на улице.

"Скорее всего, следствием ношения такой футболки может стать то, что работники ТЦК могут пытаться вручить повестку или доставить в ТЦК", – говорит адвокат.

В свою очередь, столичные правоохранители нам рассказали, что информацию о жалобах граждан на носителей такой одежды пока не получали.

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал вероятное количество призванных мужчин.

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