Из-за колебаний валют эксперты советуют украинцам запасаться не деньгами

Декабрь этого года стал разительно отличаться от предыдущих лет и заставляет задуматься даже знающих.

Длительная теплая осень подарила покой украинской нацвалюте, однако уже с первым снегом на валютный рынок ворвалась "буря".

ТСН.Тиждень вместе с экспертами разобрался, в чем причина стремительного пике, и в какой валюте держать деньги выгоднее. Банкиры, экономисты и финансисты хватаются за головы – последние несколько лет декабрь был благоприятным месяцем для гривны: финансовый год подходит к концу, предприятия продают валюту для уплаты налогов и люди спешат менять доллары на праздники, подарки, путешествия... Поэтому несколько последних лет в декабре нацвалюта укреплялась, но не в этот раз.

“Гривня падает, доллар – растет! Этот процесс сейчас есть. И мы видим это. Мы видим это каждый день на табло обменников. Только за последние несколько недель доллар подорожал на гривну», — говорит экономист Олег Пендзин.

На курс давят сразу несколько причин, говорят эксперты. “Пришли мы в начало отопительного сезона без угля. За это время уголь значительно вырос в цене. Плюс все, что едет из импорта, дает дополнительный спрос на валюту”, — добавляет Пендзин.

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Стремительное подорожание иностранной валюты повлияет на украинские цены. Так что финансист Эрик Найман, советует сделать стратегический запас и... выиграть. “Просто возьмите и сосчитайте, сколько вы тратите за год на то, что может долго храниться, и приобретите это. Во-первых, позволит вам прожить, даже ничего не тратя. А во-вторых, это не обесценивается, а наоборот дорожает», – советует финансист.

Насколько продолжительным будет пике украинской гривны? При чем здесь печать доллара в мире? И в какой валюте выгоднее придержать деньги к Новому году? Взвесим риски и дадим прогноз уже в это воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур