Из-за молнии загорелся дом, вода вырывала люки и брусчатку: непогода во Львовской области наделала беды

Во Львовской области продолжают ликвидировать последствия непогоды.

В селе Зимняя Вода, под Львовом, во время грозы загорелся жилой дом. А в соседнем селе Конопниця сильный ветер сорвал крышу начальной школы.

Об этом сообщают в ГСЧС во Львовской области.

По данным спасателей, на улице Казацкой во время грозы загорелся жилой дом. Пожар ликвидировало 22 спасателей. Сгорело деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 117 м2, повреждены пол.

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на сельского голову Зимней Воды Владимира Гутника, пожар произошел из-за того, что в дом ударила молния.

В селе Конопниця сильный ветер сорвал крышу с начальной школы. Размер ущерба устанавливается.

Как говорится в сюжете ТСН.12:00, непогода наделала много беды и в центре Львова. В одном из парков работники пока разрезают дерева, упавшие во время урагана.

"На этот раз гораздо меньше деревьев повреждены. Первая непогода, которая могла поломать, поломала, а вторая то, что не доломала тогда", — говорит работник ЛКП "Зеленый Львов" Назар Балюк.



После сильного ливня дороги превратились в реки. Затопило подвалы и подъезды домов. Вот так выглядела улица Торфяная. Такого количества воды не выдержал коллектор и произошел прорыв. Бурное течение сметало все на пути, даже вырывало брусчатку.

"Так сильно текла вода, мне была по пояс. Все люки были подняты вверх на три метра била вода из всех люков, такая мощная вода, что уже брусчатку несло", — говорит жительница Львова Анна Дмитровка.

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Шквальный ветер срывал крыши и таранил фасады домов. Из-за повреждения электросетей остановился электротранспорт. По состоянию на эту минуту-дороги уже расчистили, электросети удалось восстановить, транспорт уже курсирует, об этом отчитываются в мэрии.



"Были подтопления у нас крыш, 24 крыши были сорваны. Подтопление на дорогах, это связано с тем, что были забиты дождеприемники листьями, ветками, оперативно бригады выезжали", — говорит заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Львова Ирина Маруняк .



Синоптики и дальше прогнозируют грозу, поэтому жителям лучше не оставлять машины под деревьями.

Напомним, Львове в пятницу, 25 июня, произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.

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