Из-за мощных наводнений в Турции 4 региона объявили зоной стихийного бедствия

Высокая вода уже унесла жизни по меньшей мере 6 человек.
Новый удар стихии — пока юг Турции оправляется от мощных лесных пожаров, север страны накрыли наводнения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Высокая вода уже унесла жизни по меньшей мере 6 человек. Одних унесло потоками воды, других — накрыло оползнями. Еще 13 человек пострадали в результате обрушения моста, соединявшего провинции Айдын и Карабук.
Сейчас четыре региона объявлены зоной стихийного бедствия. Больше всего пострадала провинция Синоп — там обрушились несколько домов, улицы превратились в стремительные потоки воды, смешанной с грязью, которые смывали все на своем пути. Сообщают о пропавшей без вести восьмидесятилетней жительнице.
Это уже второе за нынешнее лето мощное наводнение на черноморском побережье Турции.
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