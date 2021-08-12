Из-за мощных наводнений в Турции 4 региона объявили зоной стихийного бедствия

Высокая вода уже унесла жизни по меньшей мере 6 человек.

Новый удар стихии — пока юг Турции оправляется от мощных лесных пожаров, север страны накрыли наводнения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Высокая вода уже унесла жизни по меньшей мере 6 человек. Одних унесло потоками воды, других — накрыло оползнями. Еще 13 человек пострадали в результате обрушения моста, соединявшего провинции Айдын и Карабук.

Новости мира: наводнение после пожара в Турции - 4 региона объявили зоной стихийного бедствия

Сейчас четыре региона объявлены зоной стихийного бедствия. Больше всего пострадала провинция Синоп — там обрушились несколько домов, улицы превратились в стремительные потоки воды, смешанной с грязью, которые смывали все на своем пути. Сообщают о пропавшей без вести восьмидесятилетней жительнице.

Это уже второе за нынешнее лето мощное наводнение на черноморском побережье Турции.

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