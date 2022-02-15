Из-за намерения РФ признать "ЛДНР" парламентарии призвали провести заседание Совбеза ООН и ввести санкции

На этой неделе депутаты также должны увеличить финансирование украинского войска и позволить территориальной обороне действовать в районах ведения боевых действий.

Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать решение России о независимости самопровозглашенных республик на оккупированных территориях. Украинский парламент также призвал провести срочное заседание Совбеза ООН относительно повышения напряжения на границах Украины.

Как сообщается 15 февраля в сюжете ТСН.16:45, за полчаса до начала заседания в кулуарах парламента было необычно пусто. После двухнедельного перерыва главной интригой первого рабочего дня под куполом оставалось — соберется ли кворум. Кроме больных "ковидом", Рада недосчиталась еще двух десятков вояжеров за границу. Накануне президент Зеленский призвал "слуг народа" возвращаться, угрожая последствиями.

В зале парламента зарегистрировалось 216 народных избранников. Этого мало даже для утверждения плана работы. Однако уже через час конституционным большинством парламентарии приняли обращение к международному сообществу с призывом осудить российскую агрессию.

Законотворцы призвали мир не признавать псевдореспублики на оккупированном Донбассе, называя их самопровозглашенными образованиями.

Признание ОРДЛО – это выход Москвы из Минских договоренностей, убежден украинский парламент. В такой дерзкий шаг России не верят даже убежденные поклонники "русского мира".

"Если Россия примет такое постановление, это означает, что они выходят из Минских соглашений, это будет грубым нарушением общих договоренностей", — отметил народный депутат Вадим Новинский.

Почти одновременно с принятием украинским парламентом обращения о непризнании псевдореспублик российская Дума просит Путина признать независимость "Л/ДНР".

"Когда президент РФ подпишет такое обращение, они сделают то, что сделали в Абхазии, Приднестровье. Они введут официально свои войска и выйдут на линию столкновения. Нам нужно пересмотреть свои позиции по отводу тяжелого вооружения и уже готовиться к отстаиванию наших границ", – подчеркнул сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Попытка признать псевдореспублики лишь увеличит напряжение на границах. Но в то же время предоставит Украине полное право окончательно похоронить Минские договоренности, с помощью которых Кремль пытается легализовать сепаратистов в украинских властях. Так считают критики Минских договоренностей.

Парламент призывает провести срочное заседание Совбеза ООН и ввести дополнительные санкции против России для остановки дальнейшей эскалации конфликта. На этой неделе депутаты также должны увеличить финансирование украинского войска и позволить территориальной обороне действовать в районах ведения боевых действий. Закон уже был принят в первом чтении.

Украинский парламент призвал мир не признавать решение России о независимости "ЛДНР"

Напомним:

Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что позиция Украины остается неизменной: признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

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