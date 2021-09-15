Из-за нашествия гусениц на Волыни карантин могут распространить на все местные общины: людям советуют методы борьбы

Из-за нашествия гусениц на Волыни карантин могут распространить на все местные общины: людям советуют методы борьбы

Поврежденные не просто ветви, а целые деревья — это вишни, сливы, яблони, груши, атаковала гусеница даже орехи.

Нашествие гусениц на Волыни и уже в трех общинах объявили карантин. Гусеница белой американской бабочки атакует дерева. До сих пор побороть вредителя местные пытались самостоятельно, но им это так и не удалось.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Поврежденные не просто ветви, а целые деревья — это вишни, сливы, яблони, груши, атаковала гусеница даже орехи, несмотря на то что их листья имеют довольно горьковатый привкус. Местные рассказывают, еще летом как-то справлялись с этой напастью, а теперь просто не справляются. «Уже перемещается вокруг. На малину, на клубнику. Она все, что видит, она все ест», — говорит местная жительница.

Остановить этого вредителя очень трудно. Потому гусеница не имеет естественных врагов, ее не едят птицы, и она очень быстро распространяется. Лишь одна гусеница — бабочка способна отложить до полутысячи яиц.

Сразу в трех общинах объявили карантин. Все поврежденные ветви рекомендуют срезать и жечь, можно использовать также химические и биопрепараты. Важно, это делать всем вместе, потому что вредитель имеет способность очень быстро перемещаться с одной территории на другую.

Карантинные мероприятия планируют распространять и на другие общины. Сейчас инспекторы фиксируют там вспышки гусеницы. Однако люди волнуются, чтобы после такого нашествия этого вредителя их дерева вообще не погибли.

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