Из-за нашествия мышей в Чикаго предприниматели трудоустраивают на работу кошек с пожизненным контрактом

Уже существует целая организация «Коты на работе».

Предприниматели американского города Чикаго массово устраивают котов на работу. И так решают проблему с грызунами.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

У кота Венкмана сегодня первый рабочий день в пивоварне. О таком рабочего мечтает теперь чуть ли не каждый работодатель в Чикаго. Ведь город страдает от нашествия грызунов.

«Люди выбрасывают остатки мусора, доступные для крыс, и именно это их привлекает. Кроме того сейчас в городе строится много новых домов. После строительства немало крыс ищут новые дома. И они становятся еще более заметными», — говорит представитель организации «Коты на работе» Роб Кроудер.

Программа "Коты на работе" учредила местная благотворительная организация. Она разыскивает бездомных котов, и вместо того, чтобы четвероногих усыплять, отдают их под опеку местным компаниям. Обязанность котов, главное — ловить мышей. От некоторых требуют еще меньшего — просто есть и спать.

"Феромоны кота действительно помогают отпугивать крыс от собственности. Поэтому простое их существования на этом месте фактически говорит крысам — они больше не должны находиться на этой территории", — утверждает представитель благотворительной организации Сара Лисс.

«Они могут защищать предприятие пока просто дремлют на месте в буквальном смысле», — радуется владелец пивоварни Уильям Харли.

Новости мира: в Чикаго на работу начали устраивать кошек, чтобы те отлавливали мышей

Уильям — владелец пивоварни в Чикаго, один из нескольких бизнесменов, который успел ощутить на себе преимущества усатых работников. На его предприятии очень много зерна и это как магнит для крыс. Проблему пытались решить с помощью профессиональных компаний. Но крыс не уменьшилось.

«Я не хочу, чтобы крыс на моем предприятии убивали с помощью химикатов или ловушек. Я скорее буду держать у себя естественного хищника. Уже в первый день после их появления в нашей пивоварни крыс мы больше не видели», — уверяет Уильям.

Услугами четвероногих уже давно пользуются в правительственных учреждениях во всем мира. Один из самый известных — кот Ларри — некогда главный мышелов в премьерской резиденции Великобритании на Даунинг Стрит. А Левчик — с Львовского городского совета. Он не только ловит мышей, но и встречает иностранные делегации и имеет свою страницу в Инстаграм.

Усатые работники правда имеют существенное отличие с обычными. Рабочий контракт у них пожитттевий. Но это работодателей не пугает.

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