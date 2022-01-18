Из-за непогоды в мире отменяют авиарейсы, мощные ветры опрокидывают грузовики

Многие сидите без света.

В мире сразу несколько стран страдают от мощных вьюг. Там отсутствует электроснабжение, повалены деревья и отмененные рейсы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В соседней Польше из-за снегопадов со шквальным ветром пострадали по меньшей мере два человека. А больше 30 тысяч – остались без света. Снежный ураган был такой силы, что опрокидывал грузовики, срывал с домов крыши и ломал деревья. Некоторые очевидцы говорят, что слышали грозу – это очень редкое явление зимой.

А в Латвии из-за снега и шквалов многие также теперь сидят без света. Порывы ветра достигают там 32 метров в секунду. На аэродромах не могут приземлиться самолеты, поэтому многие рейсы задержались.

Ненастье и за океаном. В Канаде кое-где выпало более полуметра снега, видимость сейчас близка к нулю. Местным приходится самостоятельно откапывать свои машины, потому что снегоуборочная техника не может справиться с таким нашествием. В аэропорту Торонто из-за метели уже отменили треть рейсов.

Новости мира: в Польше из-за снегопадов со шквальным ветром пострадали по меньшей мере 2 человека

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