Из-за непогоды в Закарпатье закрыли горные курорты, спасатели запретили походы

В высокогорье непогода бурлит еще сильнее — поднялась метель.

Закарпатье накрыло ненастье — уже пошел сильный снег, также поднялся шквальный ветер. Закарпатские синоптики предупредили об опасности схождения лавин, проблемы возникли и у отдыхающих на курортах.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Еще утром столбики термометров опустились до минус 5, так что дороги по всей области покрыла гололедица. Но это повлияло не только на движение транспорта, но и на отдых.

Скользкие дороги привели как минимум к одному ДТП. В Иршавской области водителя занесло в кювет. Автомобиль сильно разбит, но предварительно известно, обошлось без пострадавших.

Кроме того, с самого утра поднялся сильный ветер, а затем пошел и снег. В высокогорье непогода бурлит еще сильнее — поднялась метель.

На видео из Драгобрата слышен мощный свист ветра, который там свирепствует. Поэтому спасатели запретили походы в горы из-за большой вероятности схода лавин. Повлияла непогода и на работу горнолыжных комплексов, в частности на курорте Пилипец. Очень сильный ветер раскачивает кресла подъемников. Так что кататься лыжникам запретили, а подъемники выключили.

«Опасность для людей потому, что кресла раскачиваются и могут в опору удариться. Может быть травма людей», – отмечают на курорте.

По прогнозам синоптиков, ближайшую неделю ждать улучшения погодных условий на Закарпатье не стоит. Будет ветрено и снежно, а на дорогах гололедица.

Закарпатье накрыли сильные снегопады и шквальный ветер | Погода в Украине

Читайте также:

Снегопад и гром с молнией: во Львове свирепствует аномальная погода

Во Львовской области водитель переехал насмерть 31-летнего мужчины, лежавшего на дороге: фото

Можно получить спазм: в НСЗУ объяснили украинцам правила безопасного ныряния в прорубь на Крещение