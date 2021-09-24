Из-за новой пропасти под колеей на Буковине движение поездов там могут больше не восстановить

Из-за новой пропасти под колеей на Буковине движение поездов там могут больше не восстановить

Сейчас движение поездов там снова остановлено, они снова курсируют в объезд.

Несколько дней засыпали провал под путями, а он появился вновь. На Буковине новая авария на железной дороге. Пропасть, которая возникла просто под рельсами, которое засыпали гравием и камнями несколько дней подряд и вроде засыпали, появилась снова.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Действительно, пропасть есть, а значит, проблема, которую, как думали железнодорожники, они решили, остается. Не успели засыпать пропасть и даже восстановить движение поездов через станцию Мамалыга, как земля сдвинулась снова. Хорошо, что это произошло ночью и ни один поезд тогда не ехал.

Впервые яма была так велика, что туда засыпали камни целыми КАМАЗами. Предварительно, железнодорожники ее глубину оценивали метров в 6 метров. Тогда казалось, несколько грузовиков хватит, чтобы засыпать яму и быстро восстановить движение — но нет. Сначала железнодорожники думали, справятся с 10 часов, потом, когда увидели, как быстро яма поглощает гравий — поняли, что времени понадобится больше. Работали целых три дня, засыпали туда тонны камней. И вот оказалось, что этого было мало.

Известно, что воронка образовалась над карстовыми пещерами, на дне которых, по словам местных жителей, огромное озеро. То, что произошло, на железной дороге называют форс-мажор, который вызвала природа, прошли дожди.

Новости Украины: пропасть под рельсами на Буковине, которую несколько дней засыпали, снова появилась

Сейчас движение поездов там снова остановлено, они снова курсируют в объезд — через Тернополь. В «Укрзализныце» уверяют, что существенно поезда не опаздывают.

Любые работы на месте сейчас остановили. Засыпать его уже не берутся без заключения экспертов. В частности, ждут геодезистов, чтобы те с помощью специального оборудования проверили карстовые пустоты под колеей. На железной дороге не исключают, если дальнейшее риск смещения оставаться, восстановить там движение поездов вообще не удастся. Поэтому ждут, что скажут эксперты.

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