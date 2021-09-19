Из-за пандемии украинцы откладывают детей до лучших времен: что говорят в роддомах

В Украине уже не первый год падает рождаемость.

Откладывают ребенка до лучших времен: из-за коронавируса немало пар решают рожать позже, когда пандемии удастся преодолеть. Эта тенденция уже отразилась на статистике. Так, только в Киеве, за семь месяцев этого года родилось на тысячу детей меньше, чем за такой же период прошлого года. Почему же ожидаемого бэби-бума от того, что все сидели дома на карантине, так и не произошло. И к чему прибегают в родильных, чтобы поощрить не откладывать беременность, — говорилось 18 сентября во сюжете ТСН.19: 30.

Под успокаивающую музыку барышни — глубоко дышат и пытаются почувствовать гармонию. Столичный роддом № 2 так отмечает свое тридцатилетие. На юбилей собрались немало активностей и все, чтобы популяризировать рождаемость. Дам в положении на йогу пришло немного.

И беременных году уменьшилось. И это из-за коронавируса. В начале пандемии, от которой все вынуждены сидели дома на карантине, ожидали, что будет всплеск рождаемости. Не скучать же супругам в четырех стенах. Но случилось наоборот: пары стали откладывать отцовство на потом. Беременеть пока передумали, так как при пандемии нестабильно с работой, а еще COVID-19 пугает.

В Украине уже не первый год падает рождаемость, но при пандемии она падает еще стремительнее. Только в Киеве, за семь месяцев прошлого года было 16 000 родов, а за такой же период в этом году — на тысячу меньше. Если тенденция сохранится, то 21-го года иметь очередной антирекорд по рождаемости.

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Побороть эту неутешительную статистику пытается Екатерина. Она не из пугливых. Во время карантина забеременела и родила — близнецов. В семье это далеко не первые дети.

И такое счастье не нужно откладывать на потом. Потому что это "потом" может и не наступить, - говорят в роддоме, где всячески поощряют все страхи развеять и рожать.

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