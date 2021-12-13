Из-за пламени люди выбегали из квартир: известна вероятная причина взрыва в доме возле центра Львова

Из-за взрыва пострадали 70-летняя владелица квартиры, ее 47-летний племянник и еще один мужчина.
В понедельник, 13 декабря, в жилом доме по ул. Замарстыновской, что вблизи центра Львова, раздался взрыв газа. По предварительным данным, это произошло из-за неисправной газовой колонки.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"По завершении работ службами ГСЧС — дом будет обследован проектантами, определены работы, которые необходимо выполнить в первую очередь", — сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
Люди, проживающие в доме на Замарстыновской, рассказали в комментарии ТСН.19:30, что взрыв был очень мощный.
"Такой был взрыв, что я даже на диванчике подпрыгнула. Вышла на улицу начало гореть, сразу все жители выбежали и начали звонить по телефону спасателям, полиции и медикам", — говорит местная жительница.
"Взрыв, пламя. Я вышел, прихватил вещи, потому что неизвестно, что оно там было и все", — добавляет житель дома на Замарстыновской.
Из-за взрыва в доме разрушены несколько стен и межэтажное перекрытие. ТСН узнала, что из-за инцидента пострадали 70-летняя владелица квартиры на Замарстыновской, ее 47-летний племянник и еще один мужчина.
Полиция на несколько часов перекрывала движение по Замарстыновской, сейчас его уже восстановили.
Напомним:
- В понедельник, 13 декабря, на улице Замарстыновской, 28, возле центра Львова, раздался взрыв. Из-за этого пострадали три человека. Во время тушения пожара подтопили квартиры с нижних этажей. Пока неизвестно, можно ли там жить.
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