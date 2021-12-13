Из-за пламени люди выбегали из квартир: известна вероятная причина взрыва в доме возле центра Львова

Из-за пламени люди выбегали из квартир: известна вероятная причина взрыва в доме возле центра Львова

Из-за взрыва пострадали 70-летняя владелица квартиры, ее 47-летний племянник и еще один мужчина.

В понедельник, 13 декабря, в жилом доме по ул. Замарстыновской, что вблизи центра Львова, раздался взрыв газа. По предварительным данным, это произошло из-за неисправной газовой колонки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"По завершении работ службами ГСЧС — дом будет обследован проектантами, определены работы, которые необходимо выполнить в первую очередь", — сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Люди, проживающие в доме на Замарстыновской, рассказали в комментарии ТСН.19:30, что взрыв был очень мощный.

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"Такой был взрыв, что я даже на диванчике подпрыгнула. Вышла на улицу начало гореть, сразу все жители выбежали и начали звонить по телефону спасателям, полиции и медикам", — говорит местная жительница.

"Взрыв, пламя. Я вышел, прихватил вещи, потому что неизвестно, что оно там было и все", — добавляет житель дома на Замарстыновской.

Из-за взрыва в доме разрушены несколько стен и межэтажное перекрытие. ТСН узнала, что из-за инцидента пострадали 70-летняя владелица квартиры на Замарстыновской, ее 47-летний племянник и еще один мужчина.

Полиция на несколько часов перекрывала движение по Замарстыновской, сейчас его уже восстановили.

Напомним:

В понедельник, 13 декабря, на улице Замарстыновской, 28, возле центра Львова, раздался взрыв. Из-за этого пострадали три человека. Во время тушения пожара подтопили квартиры с нижних этажей. Пока неизвестно, можно ли там жить.

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