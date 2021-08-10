Из-за поджога травы вблизи Измаила едва не взорвались заправки

Огонь из-за ветра стремительно приближался к заправкам и жилым домам.

Неизвестных, что подожгли пустырь на окраине Измаила, ищет полиция Одесской области. Из-за пожара едва не пришлось эвакуировать жителей соседних многоэтажек — это сотни людей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Заброшенная территория рядом с двумя заправочными станциями вдоль Болградского шоссе — занялась накануне вечером. Когда на место приехали спасатели, пылало уже две тысячи квадратных метров. Из-за порывистого ветра пламя быстро приближалось к жилым зданиям.

Одновременно и в заправочных станций, там едва удалось избежать взрыва. За два часа спасатели ликвидировать возгорание.

Во время тушения они обнаружили сразу десять мест поджога.

Новости Украины: на окраине Измаила неизвестные подожгли пустырь

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