Из-за постоянных лесных пожаров в Австралии коалы на грани исчезновения: их будут охранять законом

К 2050 году могут вообще исчезнуть.

Сумчатых медведей, проживающих на восточном побережье Австралии, планируют поместить в список животных, которым грозит вымирание.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Как пояснила австралийская министр окружающей среды, все из-за влияния мощных лесных пожаров 2019 и 2020 годов. В восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд они унесли жизни трети популяции коал.

К тому же, прогнозы экологов по этим животных пессимистические — коалы также страдают от инфекций и вырубки леса, поэтому к 2050 году в регионе могут вообще исчезнуть.

Чтобы спасти животных, их хотят охранять по закону.

Новости мира: коал планируют поместить в список животных, которым грозит вымирание

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