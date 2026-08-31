ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
621
Время на прочтение
1 мин

Из-за постоянных тревог в Киеве сотни людей слушали МУР в метро (видео)

Сотни зрителей продолжили просмотр спектакля о писателях Расстрелянного возрождения прямо в столичной подземке.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Киевское метро

Киевское метро

Из-за постоянных воздушных тревог в Киеве показ популярного мюзикла МУР «Ты [Романтика]» пришлось экстренно перенести в метро. Это первый случай в истории гастролей проекта, когда артисты не смогли завершить представление на обычной сцене.

Об этом сообщает ТСН.

В Киеве сотни людей стали зрителями выступления творческого объединения МУР прямо в метро.

Показ мюзикла «Ты [Романтика]», посвященного трагическим судьбам украинских писателей 1920 — 1930-х годов, несколько раз приходилось прерывать из-за воздушных тревог. В конце концов, актеры вместе со зрителями спустились в подземку, где и продолжили спектакль.

По словам самих артистов, за все время показов и гастролей это был первый случай, когда им не удалось доиграть представление до конца.

Напомним, по словам экспертов, Россия изменила тактику обстрелов Киева, перейдя от массированных ударов к частым атакам небольшими группами дронов ради истощения населения, нарушения нормальной жизни и разрядки ПВО. Цель Москвы состоит в том, чтобы посеять панику, деморализовать украинцев иподорвать их волю к сопротивлению, однако такая стратегия может повлечь обратный эффект — усиление ненависти и ярости к врагу.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie