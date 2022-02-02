Из-за пожара на заводе в США эвакуировали тысячи человек: взрыв сотен тонн аммония разрушит и отравит все вокруг

Из-за пожара на заводе в США эвакуировали тысячи человек: взрыв сотен тонн аммония разрушит и отравит все вокруг

Спасатели не могут начать тушение, и за пожаром следят из дронов.

Тысячи эвакуированных в Северной Каролине – там пожар охватил завод для производства удобрений. Из-за риска мощного взрыва – и гасить ее, и оставаться поблизости – крайне опасно. Еще по крайней мере сутки жители Уинстон-Салема, покинувшие дома и перебравшиеся во временные приюты, проведут в неуверенности: будет ли им куда возвращаться?

Об этом идет речь в сюжете ТСН.12.00.

Сначала взрыв в семь вечера, потом пламя, но на заводе уже никого не было, так что обошлось без пострадавших. Пожарные до сих пор не уверены, что привело к возгоранию, но приехав на место быстро поняли: оставаться здесь крайне опасно для жизни. И им, и всем живущим рядом.

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«Мы слышали взрыв, дом дрогнул. Мы не подозревали, что это было. Выскочили во двор, а небо все оранжевое», — говорят жители.

Уже через полчаса началась эвакуация. Тем, кто не мог уехать сам, помог "Красный крест". До утра, говорят пожарные, возвращаться в этот район нельзя. Такое уже было в прошлом и плохо закончилось.

В Северной Каролине из-за пожара на заводе эвакуировали тысячи человек | Новости мира

«Наибольший риск сейчас из-за того, что на фабрике хранили амонию нитрат. Там его от трехсот до шестисот тонн. Я напомню, в 2013 году, когда загорелась фабрика в Техасе, где содержалось 240 тонн амония, он взорвался и унес жизни 15 человек, 150 домов были разрушены. А здесь его может быть в три раза больше», — напомнил глава пожарного департамента Уинстон-Салема Трей Майо.

Если взрыв все-таки произойдет, воздух вокруг будет крайне ядовитым для людей. За фабрикой внимательно следят дронами, пока осторожно надеются, что катастрофы не будет. И уже со среды можно будет попытаться установить, почему загорелось сооружение.

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