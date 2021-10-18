Из-за пожара у соседки жительница Киева потеряла жилье: на что могут надеяться погорельцы поневоле

Из-за пожара у соседки жительница Киева потеряла жилье: на что могут надеяться погорельцы поневоле

Причиной возгорания стало полотенце, которое сушилось над газовой плиткой.

Уже второй месяц хозяйка квартиры в одной из столичных многоэтажек вынуждены жить, где придется. Ее соседка решила высушить вещи над газовой плитой и — подожгла свою квартиру. Сгорели также несколько квартир рядом. Теперь эти помещения почти в аварийном состоянии, но компенсировать убытки некому — виновница погибла в пожаре.

Об этом говорится 18 октября в сюжете ТСН.19:30.

Квартира Светланы — на девятом этаже столичной "панельки". Огонь уничтожил здесь все: от бытовой техники до стен. С тех пор прошло уже больше месяца, но в подъезде до сих пор за копотью не видно стен, а от гари — трудно дышать.

"Я открыла дверь спальни и увидела, что на кухне начали трескаться стены. Мы выбежали голые, босые, как спали — это за пять минут было ", — вспоминает бедная женщина.

Как выяснилось, загорелось посреди ночи этажом ниже. У соседки квартира была загромождена и огонь быстро распространился. Хозяйка задохнулась до приезда спасателей. Огонь был такой силы, что бетонный потолок начал проседать. Чтобы он не обвалилась полностью, спасатели установили подпорки.

По заключению спасательных служб, причиной возгорания стало то, что погибшая соседка вывесила полотенце над газовой плиткой.

Когда шок от гибели человека прошел, жители подъезда начали подсчитывать убытки, которые им никто пока компенсировать не собирается. Чтобы восстановить все, нужны сотни тысяч гривен.

Люди собрали документы и пошли к городской власти, но киевские чиновники только разводят руками и говорят, что это — не их забота.

"На законодательном уровне не предусмотрено какой-то компенсации от пожара, нужно было застраховать имущество от несчастных случаев. Власть не будет им помогать, потому что нет юридических оснований. Это частная собственность, которая не по вине городских властей попала в такую ситуацию ", — объясняет заместитель директора департамента социальной политики Максим Бученко.

Сгоревшее и затопленное во время тушения пожара жилье не было застраховано у одного из жителей подъезда. В таком случае все, на что могут рассчитывать люди — социальная помощь. Компенсировать убытки по закону должны виновники пожара. А в случае смерти — те, кто наследует жилье.

Впрочем, ремонт всего подъезда обойдется в несколько раз дороже, чем стоимость самой квартиры, поэтому надеяться на наследников бесполезно. "От такого наследства большинство отказывается. Им это начинает советовать еще нотариус ", — отмечает адвокат Богдан Кушнир.

Если наследник отказывается, то сгоревшая квартира по решению суда переходит в собственность государства. Ее продают, а деньги делят между пострадавшими соседями. Но это обычно затягивается на годы.

Восстановить свою аварийную квартиру Светлане не под силу. Найти на нее покупателя тоже вряд ли удастся. Пока женщина нашла приют у соседей.

Новости и Украины: как получить компенсацию убытков после пожара в квартире не по своей вине

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