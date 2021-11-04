Из-за пожара в пиццерии Киеве за полкилометра в больнице "Охматдет" сработала пожарная сигнализация

Пожар в заведении уже не в первый раз.

Пылало так, что видно было из разных районов Киева — в центре столицы дотла выгорела пиццерия. Пожарная сигнализация сработала и в детской больнице неподалеку. Никто не пострадал.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Огонь испепелил не менее 200 квадратных метров ресторана, полностью уничтожено помещение кухни, разобраны стены и выбиты стекла и все здание закоптило черным дымом.

Работники говорят, что почти в полночь, когда загорелось — пиццерия была закрыта уже несколько часов, внутри никого не было. Так что никто не пострадал. А вот спасти из предметов – почти ничего не удалось. «Есть там из декора, пуфы, столы, потолок обрушился весь, остальное осталось. Будем забирать и решать, как можно спасти», – говорит владелец заведения.

Ночью пожар был такой силы, что столб дыма был виден чуть ли не со всех точек города. Вспыхнула кровля одноэтажного помещения — из дверей и окон начал вырываться сначала легкий дымок, а через несколько минут здание полностью охватил огонь. Когда на место уже приехали пожарные внутри произошло несколько мощных вспышек.

Новости Киева: в центре города дотла выгорела пиццерия – пострадавших нет

Уже испугались киевляне, проснувшиеся посреди ночи, в частности, в Шевченковском районе столицы от едкого дыма. Рядом здесь министерство инфраструктуры и детская больница «Охматдет» — метров 600 до нее. И вот мощность дымового занавеса была такова, что в больнице сработала пожарная сигнализация, изрядно испугав медиков и детей.

Два года назад ресторан уже пытались поджечь, уверяет владелец. Тогда планировалось построить торговый центр. Но был ли это поджог и на этот раз, не берется говорить.

«В настоящее время проводится ряд экспертных исследований. Предварительно можем сказать, что пожар в результате возгорания проводки», — отметили правоохранители.

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