Из-за пыток потерял речь: история пленного морпеха всколыхнула всю страну

Эта история всколыхнула всю страну: встреча морпеха с мамой после двух лет российского плена. Его реакция на встречу с самой родной поразила всех — он не мог ни показать своих эмоций, ни сказать что-либо в ответ. А все это – последствия пыток в российской тюрьме.

Все подробности читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Эта встреча поразила всех украинцев

Это кадры 57-го обмена с начала полномасштабного вторжения. В этот день в Украину вернулись 103 защитника. Среди них и этот парень, его встреча с мамой поразила всех: мама обнимает своего сына, а он смотрит сквозь нее жутко пустыми глазами и никак не реагирует ни на ее слова, ни на прикосновения.

Из-за пыток отняло речь

На видео мама Юрия Гульчука он боец 36 бригады морской пехоты и провел в плену почти два с половиной года. Сразу после обмена его машиной скорой доставили в реанимацию одной из киевских больниц. Парень не мог самостоятельно есть и говорить, ни на что не реагировал. 23-летнего Юрия россияне избивали и издевались с особой жестокостью, объятия мамы он воспринимал молча, почти не мог говорить и не ничего слышал, все это — последствия пыток.

Юрий заговорил

Парень перестал говорить еще в июне 2022 года, об этом рассказали его маме вернувшиеся из плена ранее бойцы. Юрий вернулся 14 сентября 2024 года. Его состояние поразило всех, кто видел его на видео. Но, несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Юрий все же заговорил и поделился своим самочувствием с журналистами Радио Свободы.

"Немножко шепелявлю, но как видите, говорю. Самочувствие нормальное, даже немного на ноги сегодня встал. В ближайшее время планирую возможно даже на перекур сходить, если получится".

Что парень рассказал матери?

Позже рассказал матери, что чувствовалось все так, будто его душа где-то отдельно от него, что он смотрит, как сквозь стекло, как где-то лежат его руки, а возле них тарелка, и он не может поднять эти руки.

"Мое лицо и голос он узнал только через три дня. А вот эмоциональное опознание случилось на четвертый — он расплакался и прижался ко мне, как ребенок к маме. В то утро психиатр сказал: чтобы Юра заговорил, ему придется провести минимум год в психбольнице. А Юрко заговорил уже через семь часов после этого. И начал очень быстро восстанавливаться».

Впоследствии Юрий пообщался и с общественностью. Вот как она описала свою встречу с морпехом.

"Я пришла к Юрию на седьмой день после обмена. Он уже не просто говорил, а высказывался изысканным языком филолога. На многие вопросы парень не захотел отвечать. Так же решительно останавливал любые попытки мамы слишком глубоко заглянуть ему в душу. Еще не время. Он только начал возвращаться к теплу и любви из русской ненависти и холода”.

Мать делала все возможное, чтобы вытащить сына

Чтобы вытащить сына из плена, его мама — Милана устраивала пикеты и пресс-конференции, принимала приступом Верховную Раду и Министерство по делам ветеранов. Боролась за сына даже тогда, когда самые родные люди говорили ей: "Ты гонишься за привидениями, остановись, у тебя, кроме Юрки, еще трое детей, подумай о них". Сейчас Юрко в безопасности, а Министерство ветеранов приглашает Милану на работу как человека, который понимается в поиске пленных и их реабилитации. Также еще в апреле 2022 года Милана написала заявление о том, что ее сын пропал без вести, сдала анализ для ДНК-теста, обратилась в Координационный штаб и Международный Красный крест, писала даже в Рабочей группе ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

"Я ждала от официальных инстанций хоть какой-то информации о сыне. Но они ничего не могли мне сказать. Последней каплей была встреча с руководством 36 бригады в июне 2024 года. Пришли психолог, финансист, социальный работник — и ни слова о том, когда Юру и других ребят обменяют. Но они ничего не могли мне сказать. бригады в июне 2024 года. Пришли психолог, финансист, социальный работник — и ни слова о том, когда Юру и других ребят обменяют.

Россияне игнорировали все обращения

Женщина обращалась к уполномоченному Верховной Радой Украины по правам человека и аналогичному чиновнику в России — просила, чтобы для тяжелобольных пленных из 36 бригады создали санитарный коридор, но ее игнорировали. Тогда она предложила Верховной Раде ввести понятие «пленник большого срока заключения», ведь, по ее словам, именно эти люди испытывают наибольшие травмы.

"Большой срок — это более двух лет. Голодание в течение такого периода влечет за собой тяжелую дистрофию, за которой уже наступает смерть. А наших пленных при этом еще и бьют, заставляют стоять весь день, у них лимфа из ран на отечных ногах постоянно сочится!" Я начала писать об этом и в Верховную Раду, и в Министерство ветеранов, и в Координационный штаб. А затем обратилась в Медийную инициативу по правам человека.

Тогда же медийная инициатива по правам человека помогла ему провести пресс-конференцию и организовать пикет под Верховной Радой.

"С 20 июня этого года я по 6-7 часов проводила в пикете. Лето жаркое, два тепловых удара испытала, но отлеживалась и снова уходила. Периодически ко мне присоединялись родственники других пленных из 36 бригады, иногда нас собиралось до 100 человек. Мы напечатали фото умерших в плену, фото ран и гематом, с которыми украинцы возвращаются из плена. Сначала нас не замечали, но потом меня пригласили на Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, потом я подавала свои предложения во временную следственную комиссию. Именно после этого из плена вернули немало ребят, родственники которых поддерживали мой пикет. .

Что известно о семье и жизни Юрия до войны?

В день освобождения из плена ее сына и еще более 100 защитников 14 сентября Милану набрали и сказали ехать в Чернигов — именно туда в больницу должны были привезти Юрку и других пленных из колонии в Мордовии. Позвонивший сознался со временем, что он вовек будет помнить, как Милана закричала… А вот самым родным, которые считали, что Милана гоняется за привидениями, пришлось извиняться. Журналисты общественного рассказали и о семье Юрки. Его папа – программист, мама – реабилитологиня. А сам Юрко усердно изучал китайский язык, был студентом Киевского национального лингвистического университета. После второго курса парень решил отслужить срочную. Осенью 2021 его взяли в морскую пехоту. А через две недели до полномасштабной войны парень подписал контракт со своей бригадой.

Далее — служба в Мариуполе, бои на заводе Ильича и российский плен. Фамилию Юры как пленника мама увидела на каком-то российском сайте 18 апреля 2022-го. Когда она узнала, что ребята из 36 бригады находятся в Оленовской колонии, в результате теракта там погибли более 50 украинских военнопленных. Из-за россиян Милана выяснила, что среди погибших и раненых сына не было. Но был ли он вообще в Оленивке?.. Только в декабре 2022 года мама смогла вычислить точное местонахождение Юрка — Ряжское СИЗО №2 в Рязанской области.

"На российском сайте я увидела Юрково фото. Лицо было, как в детстве, когда его оскорбляли. И я поняла, что ему очень досталось. И еще одна красноречивая деталь: у Юрки на фото были ужасно грязные руки. В довоенной жизни сына с такими руками просто невозможно было вообразить".

Как удалось разыскать Юрку?

Фото Юрка было на зеленом фоне. Мама разыскала родственников других пленных, тоже сфотографированных на таком же фоне. Совместными усилиями они выяснили, что на зеленом фоне пленников фотографируют в Ряжске. В январе 2023 года российский канал опубликовал видео с пленными, среди которых был и Юрко. С помощью этого видео удалось точно установить, что сын все-таки в Ряжске. Но уже через две недели пришла информация, что его и других пленников вывезли оттуда в неизвестном направлении. 31 января 2024 года из плена вернулся мужчина, который рассказал Милане, что сидел с Юркой в одной камере. Но Николай не знал, где находится колония, в которой их содержали. Речь шла о Поляне.

"Николай сказал, что из Ряжска их везли столько-то времени на автобусе. Мы рассчитали, на какое расстояние за такое время может отъехать автобус. Циркулем на карте обозначили соответствующий радиус и вычислили колонии, которые есть в этих пределах. Одна из них была в поселке Ударном Зубово-Полянского района Мордовии. Я поняла, что "Поляна" — это о ней. сын там".

По словам Миланы, на видео из Ряжска Юрко держался абсолютно адекватно: "Не плакал, не заикался. Четко, спокойно назвал себя, номер бригады. Причем сказал: "я служу в 36 бригаде", а не "я служил", — мне это понравилось. Я видела, что он в нормальном состоянии и успокоилась на время".

Что с Юрием делали в плену?

Николая рассказ о жизни Юрки в плену женщина услышала через год после этого видео. Мама узнала, что сын никогда ни с кем не дерется за еду, никого не закладывает. Что он помогал больным ребятам. А сначала он не выполнял команд надзирателей, за что его очень избивали. Он избрал другой способ сопротивления: молчать. Смотрители ничего не могли от него добиться. Но через несколько месяцев кто-то из пленных донес россиянам, что на самом деле со своими Юрко говорит. И тогда его забрали из камеры и сделали что-то такое, после чего парень уже действительно не мог говорить. Это произошло в июне 2023 года. Милану ошеломило услышанное от Николая: "Это был рассказ об утонченном физическом насилии. О побоях, издевательствах. О необходимости стоять по 16 часов в сутки, от чего на ногах появляются язвы. О том, как россияне сначала бьют, чтобы образовалась гематома, затем бьют по этой гематоме, и рана загнивает.

У россиян широченный диапазон физического издевательства. Я вижу, как Юра сейчас пьет чай — он пьет кипяток, потому что в плену заставляли съедать горячую еду через две минуты. Я у него спросила об этом, он даже лицом дернулся и сказал: "О еде — ничего".

Напомним, 14 сентября, состоялся обмен пленными. Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди уволенных – более 20 офицеров.

Читайте также: