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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Из-за ракетного удара по Киеву 15-летний Кирилл потерял родителей и дедушку: трагическая история

Россияне в Киеве убили родителей и дедушку 15-летнего школьника.

Авторы публикации
Марьяна Бухан Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Родители

Родители Кирилла, которые погибли во время атаки на Киев / © ТСН

Из-за ракетного удара по Киеву 15-летний парень потерял почти всю семью. В доме погибла его мама, папа и дедушка.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Марьяна Бухан.

На месте ракетного удара по жилому дому продолжается разбор завалов. Сейчас оттуда вывозят мусор.

На четвертом этаже жилого дома в двух квартирах жила семья 15-летнего Кирилла. Там была его мама, папа и дедушка. Сам Кирилл с бабушкой этой трагической ночью был на даче. Это спасло им жизнь.

Мать Кирилла и QR-код, чтобы помочь парню / © ТСН

Мать Кирилла и QR-код, чтобы помочь парню / © ТСН

«Эта семья — это когда, как говорят, когда люди любят друг друга, они всегда вместе. Они всегда были вместе, они улыбались, радовались», — говорит Наталья Сытник, председатель родительского комитета школы, в которой учится парень.

Одноклассники Кирилла открыли сбор для парня. Сейчас удалось собрать 1 млн 200 тысяч грн. На эти средства планируют купить квартиру для парня.

«Цель — собрать 2 млн грн, чтобы купить ребенку квартиру, потому что у него ничего не осталось», — говорит Наталья Сытник.

В школе говорят, что к сбору средств присоединилось все учебное заведение и неизвестные люди.

Сегодня Кирилл и его бабушка будут прощаться со своими родными.

Напомним:

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости ДЕНЬ 25 июня. Первые ЗАЯВЛЕНИЯ на саммите НАТО! День траура в Днепре

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