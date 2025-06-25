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Из-за ракетного удара по Киеву 15-летний Кирилл потерял родителей и дедушку: трагическая история
Россияне в Киеве убили родителей и дедушку 15-летнего школьника.
Из-за ракетного удара по Киеву 15-летний парень потерял почти всю семью. В доме погибла его мама, папа и дедушка.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Марьяна Бухан.
На месте ракетного удара по жилому дому продолжается разбор завалов. Сейчас оттуда вывозят мусор.
На четвертом этаже жилого дома в двух квартирах жила семья 15-летнего Кирилла. Там была его мама, папа и дедушка. Сам Кирилл с бабушкой этой трагической ночью был на даче. Это спасло им жизнь.
«Эта семья — это когда, как говорят, когда люди любят друг друга, они всегда вместе. Они всегда были вместе, они улыбались, радовались», — говорит Наталья Сытник, председатель родительского комитета школы, в которой учится парень.
Одноклассники Кирилла открыли сбор для парня. Сейчас удалось собрать 1 млн 200 тысяч грн. На эти средства планируют купить квартиру для парня.
«Цель — собрать 2 млн грн, чтобы купить ребенку квартиру, потому что у него ничего не осталось», — говорит Наталья Сытник.
В школе говорят, что к сбору средств присоединилось все учебное заведение и неизвестные люди.
Сегодня Кирилл и его бабушка будут прощаться со своими родными.
Напомним:
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В ночь на 23 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и области. Пожары и разрушения зафиксированы в нескольких районах города.
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