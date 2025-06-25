Из-за ракетного удара по Киеву 15-летний Кирилл потерял родителей и дедушку: трагическая история

Родители Кирилла, которые погибли во время атаки на Киев / © ТСН

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Из-за ракетного удара по Киеву 15-летний парень потерял почти всю семью. В доме погибла его мама, папа и дедушка.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Марьяна Бухан.

На месте ракетного удара по жилому дому продолжается разбор завалов. Сейчас оттуда вывозят мусор.

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На четвертом этаже жилого дома в двух квартирах жила семья 15-летнего Кирилла. Там была его мама, папа и дедушка. Сам Кирилл с бабушкой этой трагической ночью был на даче. Это спасло им жизнь.

Мать Кирилла и QR-код, чтобы помочь парню / © ТСН

«Эта семья — это когда, как говорят, когда люди любят друг друга, они всегда вместе. Они всегда были вместе, они улыбались, радовались», — говорит Наталья Сытник, председатель родительского комитета школы, в которой учится парень.

Одноклассники Кирилла открыли сбор для парня. Сейчас удалось собрать 1 млн 200 тысяч грн. На эти средства планируют купить квартиру для парня.

«Цель — собрать 2 млн грн, чтобы купить ребенку квартиру, потому что у него ничего не осталось», — говорит Наталья Сытник.

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В школе говорят, что к сбору средств присоединилось все учебное заведение и неизвестные люди.

Сегодня Кирилл и его бабушка будут прощаться со своими родными.

Напомним:

Спасатели завершили поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева, где в дом попала российская ракета 23 июня. Погибло девять человек

В ночь на 23 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и области. Пожары и разрушения зафиксированы в нескольких районах города.

Самые тяжелые последствия — в Шевченковском, где был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что ракета, которая прилетела в пятиэтажку, пробила все до подвала и даже сам подвал.

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