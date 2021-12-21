Из-за распределения земель в Днепропетровской области во время сессии подрались депутаты с избирателями

Из-за распределения земель в Днепропетровской области во время сессии подрались депутаты с избирателями

Просто во время заседания начались стычки.

Плевались, обливались водой и выбивали двери — на Днепропетровщине прямо в сессионном зале подернулись депутаты и их сторонники.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Сессия Криворожского районного совета должна была рассматривать земельные вопросы — на кону пять тысяч гектаров. Земли распавшегося коммунального предприятия должны были передать двум территориальным общинам. Однако это понравилось не всем избранникам. Так что прямо во время заседания начались стычки.

Под нецензурные возгласы и аплодисменты ломали микрофоны, обливали водой оппонентов и даже плевали друг другу в лицо. В конце концов, аноним сообщил о заминировании здания райсовета и объявили перерыв. Взрывчатку так и не нашли. Полиция производит проверку.

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