Из-за разоблачения сети шпионов РФ в Польше силовики переведены в режим повышенной боевой готовности

Известно, что агенты установили десятки скрытых камер на главных трассах, у железнодорожных путей, а также аэропорта — главный транзитный пункт для поставок западного оружия и боеприпасов в Украину.

В Польше разоблачили мощную российскую шпионскую сеть. Задержаны девять агентов, которые собирали данные для России, готовили диверсии на территории Польши и занимались пропагандой. Больше всего шпионов интересовали данные, связанные с поставкой западного оружия Украине, говорится в ТСН.

Девять российских шпионов разоблачили агенство внутренней безопасности Польши. Задержанные иностранцы из-за восточной границы, но, вероятно, шпионская сеть была шире и задержанных агентов может быть еще больше.

Подозреваемые в шпионаже вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии по поручению российской разведки. Известно, что агенты установили десятки скрытых камер на главных трассах, у железнодорожных путей, а также аэропорта в Жешуве, который является главным транзитным пунктом для поставок западного оружия и боеприпасов в Украину. Камеры фиксировали движение транспорта и передавали изображение в сеть. “Эта группа наблюдала за железнодорожными трассами. Ее задачей среди прочего было мониторить, распознавать, документировать транспорты с вооружением, предназначенным для Украины. Подозреваемые также готовились к диверсионным акциям, которые имели целью парализовать доставку оборудования, оружия и помощи для Украины. Сотрудники агентства внутренней безопасности изъяли камеры, электронное оборудование, GPS-передатчики, которые должны были быть встроены на машинах с помощью Украины”, — отметил министр внутренних дел Мариуш Каминский.

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Кроме того, у российских шпионов была задача дестабилизировать польско-украинские отношения и разжечь враждебные настроения в Польше по отношению к странам НАТО и политике власти по отношению к Украине.

У польских стражей порядка есть доказательства, что подозреваемые на постоянной основе получали вознаграждение от российских спецслужб. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что деятельность кремлевских шпионов – это была реальная угроза для критической инфраструктуры Польши.

Из-за шпионского скандала силовики страны переведены в режим повышенной боевой готовности. Также усилили охрану важнейших объектов критической инфраструктуры.

С начала полномасштабного вторжения – это не первый случай обнаружения российских агентов на территории Польши, но раскрытие этой сети – это самое массовое за последний год задержание подозреваемых в шпионаже в пользу России.

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