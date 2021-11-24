Из-за рекордной заболеваемости коронавирусом в Германии усиливают ограничения: невакцинированным везде нельзя

В Германии все чаще раздаются требования ввести обязательную вакцинацию для всех.

Рекорд заболеваемости коронавирусом снова фиксируют в Германии — за последние сутки в стране почти 67 тысяч больных. Страна приближается к цифре 100 тысяч погибших за все время пандемии коронавируса. От поездок в Германию предостерегает правительство Соединенных Штатов. Преодолеть волну коронавируса там пытаются новыми ограничениями и фактическим локдауном для невакцинированных.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

К концу зимы немцы либо вакцинируются, либо поправятся от коронавируса, либо умрут – так ситуацией описал исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан.

За последние сутки почти 67 тысяч новых больных, 335 умерших. «Как-то мы эту волну преодолеем. Однажды мы это переживем. Но люди устали, они сломаны, они истощены. И мы уже потеряли многих сотрудников за последний год», — говорит руководитель интенсивной терапии больницы Святого Антония профессор Уве Янсенс.

«Это уже есть отдельные вспышки болезни. Вся Германия – это одна большая вспышка. Это чрезвычайное положение в стране. Мы должны экстренно тормозить", – говорит президент института Роберта Коха Лотар Виллер.

С сегодняшнего дня в Германии действуют новые правила – это фактический локдаун для невакцинированных. Отныне в общественный транспорт пускают только вакцинированных, или переболевших, или с отрицательным тестом. Тест должен быть сделан за последние 24 часа. То есть, кто хочет ежедневно пользоваться общественным транспортом, должен каждый день делать тест и это за свой счет. Таково же правило и на рабочем месте. В офисы будут пускать только тех, кто вакцинировался, кто переболел или кто сделал тест. Это общее правило по всей стране.

Еще более строгие меры в некоторых федеральных землях. Так, в Баварии полностью закрыли рождественские ярмарки, бары, ночные клубы, дискотеки. В общественные места не пускают не вакцинированных вообще, даже с отрицательным тестом.

В Северный Рейн-Вестфалии бары и дискотеки могут посещать только вакцинированные с дополнительным тестом. В Берлине для невакцинированных закрылось большинство магазинов. Не проверяют вакцину только в супермаркетах и аптеках. В Тюрингии для невакцинированных с 10 часов вечера комендантский час.

Люди бросились делать прививки, в том числе третий, усиливающий укол. Однако это не так-то просто. Врачебные кабинеты имеют ограниченный запас вакцин. Некоторые терапевты делают усиливающие прививки только пожилым пациентам. «Я хотел сделать повторную прививку и здесь еще были свободные окна. Сюда достаточно комфортно приехать на машине. Есть также мобильные центры вакцинации, но там нужно ждать очень долго. Я ждал часами, но так и не дождался. Поэтому вот приехал сюда, надеюсь, все получится», – говорит Кристиан желающий получить такую вакцину.

В Германии все чаще раздаются требования ввести обязательную вакцинацию для всех. Однако вводить это правило фактически некому. Страна сейчас в переходном состоянии, когда старое правительство готовится сложить полномочия, а новое еще не приступило. Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель вводить обязательную вакцинацию не будет.

В новое правительство войдет партия свободных либералов, которые вообще против обязательной вакцинации. Хотя там уже допускают обязательные прививки для персонала в домах престарелых, или больницах. Первыми обязательную вакцинацию вводят в Бундесвере.

Сегодня три немецкие партии уже договорились о коалиционном соглашении, уже вскоре Бундестаг должен проголосовать за нового канцлера, которым станет Олаф Шольц. И первым вопросом новой власти будет – как они будут преодолевать новую волну пандемии в стране.