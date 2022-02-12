Из-за российской угрозы в регионах Украины проходят масштабные учения силовиков и военнослужащих

Президент заявил, что Украина как государство в ситуации с возможным вторжением может рассчитывать только на себя.

На фоне российской агрессии во всех регионах Украины проходят масштабные учения – военнослужащих, силовиков и территориальной обороны.

Об этом 12 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Херсонской области, граничащей с оккупированным Крымом, состоялись масштабные учения подразделений МВД. Готовятся не только к прямому вторжению врага, но и ко всем вызовам гибридной войны.

Нагнетание, дестабилизация и подстрекательство к неповиновению и беспорядкам, во время которых можно сделать любую диверсию – это лишь небольшие проявления гибридной войны. Им учатся противостоять подразделения МВД.

За учениями наблюдал президент Владимир Зеленский. Он заверил, что ко вражеским провокациям Украина должна быть готова каждый день. И надеяться, прежде всего, на себя.

"Мы должны как государство рассчитывать на себя, на своих военных, рассчитывать на своих граждан", — сказал Зеленский.

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"Многие информационные пространства относительно глубокой полномасштабной войны со стороны Российской Федерации. Даже говорят уже соответствующие даты. Мы получаем много информации из многих источников. У нас также есть разведчики. Мы анализируем информацию", — отметил Зеленский.

В Херсонской области продолжаются масштабные учения подразделений МВД | Новости Украины

Тем временем в распоряжение подразделений Территориальной обороны вскоре попадет военное оружие, форма и документы. А через несколько недель у них начнутся еще и масштабные учения. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он также сообщил, что наиболее укомплектованными являются пограничные подразделения, более чем на 70%, и этот показатель рассчитывают увеличить.

В настоящее время учения для них проходят по субботам. На тренировках столичной терробороны побывала съемочная группа ТСН. Детали – на видео:

Глава ВСУ сделал заявления по подразделениям терробороны | ТСН 19:30

Авторы: Елена Ванина, Сергей Моргун

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