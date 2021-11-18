Из-за ситуации на границе на Волыни резервистам вручат повестки, а в приграничный регион уже прибыли нацгвардейцы

Из-за ситуации на границе на Волыни резервистам вручат повестки, а в приграничный регион уже прибыли нацгвардейцы

Паники в приграничных селах нет. Хотя, как признаются люди – многие до сих пор не понимают, что происходит.

Из-за напряжения на украинско-белорусской границе на Волыни в нескольких громадах резервистам вручат повестки. А еще в приграничный регион уже прибыли нацгвардейцы. И хотя пока групп мигрантов на украинских рубежах не фиксируют, здесь готовятся к разным ситуациям и возможным провокациям.

О том, как реагируют на все местные жители в приграничных селах – 18 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Паники в приграничных селах нет. Хотя, как признаются люди – многие до сих пор не понимают, что происходит. Как и в соседней Беларуси, где у большинства местных есть родственники.

Восемь с половиной тысяч военных и полицейских должны отправиться в приграничные регионы. Об этом на прошлой неделе заявил министр внутренних дел. Сюда уже прибыли нацгвардейцы.

"Было перемещено туда подразделения быстрого реагирования, они имеют четко определенные задачи и количество личного состава достаточное, чтобы обеспечить эффективно защиту", — отметил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

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"Помогаем пока обустроиться, чтобы было удобно, было комфортно в тех возможностях, которые имеем", — рассказывает ратновский сельский голова Виталий Бирюк.

В селе Жиричи, которое расположено чуть дальше границы – тоже уже готовятся при необходимости размещать военных.

Более сотни планируют поселить в местном клубе, еще столько же – в школьном спортзале. Пока о том, что где-то придется размещать мигрантов – речь не идет.

Новости Волыни: в нескольких общинах собираются вручить повестки резервистам

"Белорусы им предоставили визы, так пусть они их и содержат. Почему мы должны? Если сюда прорвутся, кто знает, что в их голове", – говорит староста Сергей Вашестюк.

Боятся, но и жалеют мигрантов местные. Особенно женщин и детей. Но подадутся ли мигранты в Украину, спрогнозировать никто не может. По мнению специалистов, ходатайствовать об убежище у нас – им невыгодно.

"Украина пока искателей убежища не обеспечивает ни жильем, ни работой, ни денежными субсидиями. Фактически ничем. Такому человеку предоставляют статус беженца и платят 17 гривен. Один раз. Не ежемесячно, а один раз. До получения статуса платят ноль", — объясняет правозащитник., координатор проекта "Без границ" Максим Буткевич.

А пока местных информируют, что делать, если те заметят неизвестных – сразу звонить в полицию.

Напомним:

В сети распространили фейковое видео с "задержанием" в Чернобыле группы пакистанских и афганистанских мигрантов, которые якобы пересекли границу с территории Беларуси. Полиция эту информацию уже опровергла.

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