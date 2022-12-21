Из-за ситуации со светом аграрии предупреждают, что цены будут расти

Предприятия, перерабатывающие сельхозпродукцию, работают едва на треть мощностей, а часть урожая этого года до сих пор стоит на полях, потому что складывать и хранить зерно негде. Причина – отсутствие полноценного экспорта и постоянные обесточивания. Элеваторы не могут просушить собранное осенью и зимой зерно, говорится в ТСН.

Комбайны до сих пор в поле косят кукурузу, которую не успели собрать осенью. Помешала погода, российские обстрелы и перебои со светом. Теперь зима на стороне фермеров. "Взял мороз, держит, и мы пользуемся погодными условиями и собираем урожай", — говорит инженер Михаил.

Но собрать кукурузу с поля - это только полдела. Сейчас семена очень влажные, и чтобы не сгнили, их надо сушить на элеваторе, а они без света не работают. “У кого есть элеватор – это очень большая проблема, потому что отгрузить зерно без света не сможете, просушить вы не сможете. Все операции сразу блокируются”, – говорит фермер Иван Гай.

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На Днепропетровщине только часть фермеров смогли купить генераторы, чтобы сушить и хранить зерно, однако из-за этого процессы подорожали в разы. Поэтому более половины тяжело выращенной кукурузы до сих пор на полях, часть там и останется. Собрать и сохранить урожай сейчас дороже, чем просто бросить. “Сейчас у нас около 70 процентов кукурузы стоит на полях, ее не собирают в связи с тем, что негде просушить практически. Ранние гибриды, которые не успели собрать, они так неустойчивы, стебель будет ломаться, ветром его наклонит и на этом все закончится”, — объясняет Иван.

На маслобойнице в Криворожском районе на Днепропетровщине раньше принимали до 40 машин, сейчас – 5-7. Владельцы 22 года шли к тому, чтобы их продукция могла конкурировать на европейском рынке. До войны 90 процентов отправляли на экспорт, и впервые за весь период работы вынуждены были остановиться. Из-за обесточиваний, вызванных российскими обстрелами. На генераторе смогли только разгрузить привезенное, чтобы отпустить водителей. Однако выходит все равно медленно с существенными задержками.

Большинство процессов на этом предприятии автоматизировались. Даже грузчик работает с компьютера, но это когда есть свет. Из-за аварийных и плановых отключений маслобойница производит лишь треть от предыдущих объемов. Подсолнечник, пролежавший на прессах во время отключения электричества, практически не пригоден для производства масла. "После таких остановок нам очень сложно восстановить процесс. Полные прессы продукции, их нужно разгрузить, она уже дальше не сможет перерабатываться, и по новому провести запуск", — рассказывает главный энергетик предприятия Александр Насридинов.

Наконец, такая работа предприятий и фермерских хозяйств приведет к росту цен и дефициту товаров как в Украине так и за рубежом, прогнозируют агроэксперты.

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