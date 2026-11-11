Из-за скачка инфляции в Украине проиндексируют зарплаты: кому и сколько денег добавят уже в ноябре

У кого в ноябре вырастут зарплаты / © ТСН.ua

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В ноябре в кошельках украинцев станет чуть больше денег — из-за высокой инфляции работодатели обязаны индексировать зарплаты работников. Это предусмотрено несколькими законодательными актами и касается как бюджетников, так и тех, кто работает в частном секторе. Кому и на сколько повысят заработки, а кому не повысят и по каким причинам — разобрался сайт ТСН.ua. Спойлер: разбогатеть не удастся.

Законодательная основа: обязательно ли проводить индексацию?

Обязанность проводить индексацию доходов наемных работников закреплена в Кодексе законов о труде Украины (КЗоТ, ст. 95), законе «Об оплате труда» (ст. 33), законе «Об индексации денежных доходов населения» и, наконец, в законе о госбюджете на 2026 год. Механизм индексации прописан в постановлении Правительства № 1078 от 17 июля 2003 года. Главная цель этого механизма — частично компенсировать людям подорожание продуктов, лекарств и услуг.

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Важная особенность 2026 года: статьей 41 закона о госбюджете на этот год предыдущая индексация была полностью обнулена. Расчет индекса потребительских цен начался с нуля с января.

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Согласно разъяснениям Министерства социальной политики, январь является базовым месяцем, с которого начинаются расчеты. Инфляция за январь не учитывается, поскольку с 1 января 2026 года произошло плановое повышение минимальной зарплаты до 8647 грн и должностных окладов по Единой тарифной сетке (ЕТС). В частности, оклад 1-го, самого низкого, разряда вырос до 3470 грн (+275 грн). Поэтому отсчет обесценивания денег начинается с февраля. При этом право на дополнительные деньги возникает не сразу, а через месяц после того, как Госслужба статистики официально опубликует индекс инфляции. Перерасчет происходит, если индекс инфляции после базового месяца превысил 103%, то есть цены выросли в среднем на 3%. То есть фактически зарплаты индексируются через два месяца после роста цен на 3% и более.

Первая индексация зарплат в текущем году состоялась в июне, хотя, согласно официальным ежемесячным данным Госстатистики, инфляция за февраль–апрель составила 104,2% (цены выросли на 4,2%). Этот индекс был опубликован в мае, а доплаты работники получили в июне. Доплаты оставались неизменными в течение июня–августа, поскольку цены за это время выросли лишь на 1,2%.

В сентябре инфляция резко ускорилась и составила 102,1%. Если умножить этот показатель на летний рост, получится 103,3%. Этот индекс был обнародован в октябре, следовательно, в ноябре суммы доплат вырастут ещё на 3,3%.

Что «по карману»

К сожалению, те, кто получает солидную зарплату и, возможно, рассчитывает, что в ноябре она увеличится на несколько тысяч, будут разочарованы. Ведь по закону повышается не вся зарплата, а лишь её часть, равная прожиточному минимуму (ПМ) для трудоспособных. Он составляет «целых» 3328 грн в месяц. Соответственно, 3,3% от ПМ составляют… 109,82 грн брутто и 84,56 грн после вычета 23% налогов (18% налог на доходы физических лиц и 5% военный сбор). Не много, хватит на две буханки хлеба или на чашечку кофе с пирожным.

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Впрочем, для тех, кто получает минимальную зарплату — в частности, технических работников бюджетной сферы (уборщицы, гардеробщицы, дворники, курьеры и т. п.) — даже такая надбавка имеет значение. Согласно ст. 3-1 Закона Украины «Об оплате труда», индексация начисляется сверх размера минимальной заработной платы. Если добавить предыдущую индексацию в связи с ростом цен с февраля по июнь, которая составила 139,78 грн (на руки 107,63 грн), то новая сумма начисления составляет: 3328 грн × 7,6% = 252,93 грн (на руки 194,75 грн ежемесячно).

Пример расчёта для 1-го тарифного разряда в ноябре 2026 года:

Должностной оклад: 3470 грн.

Доплата до уровня минимальной зарплаты: 8647 — 3470 = 5177 грн

Индексация (свыше минимальной зарплаты): 252,93 грн.

Всего начислено: 8647 + 252,93 = 8899,93 грн

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский, объяснил, почему индексация оказалась столь незначительной.

«Напомню: закон „Об индексации денежных доходов населения“ был принят Верховной Радой Украинской ССР в июле 1991 года, ещё до обретения Украиной независимости. Закон давно устарел, хотя в него было внесено множество поправок. Из-за войны и сложной ситуации в стране нет возможности заменить его новым законом, который соответствовал бы европейским стандартам, — говорит Андрей Забловский. — Почему индексируют прожиточный минимум (ПМ), а не минимальную зарплату? Понятие прожминимума появилось в 2000 году, до этого действовал термин „минимальный потребительский бюджет“. ПМ в 2000 году равнялся 287,63 грн, а минимальная зарплата — всего 118 грн, поэтому индексировали большую сумму. Сейчас ПМ для трудоспособных в 2,6 раза меньше минимальной зарплаты, но в закон изменения не внесены, индексируют, как и раньше, прожминимум. Ещё один фактор — экономический: средств на индексацию прожиточного минимума сейчас требуется гораздо меньше, для госбюджета это важно».

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Как «сдерживают» индексацию

Но даже доплату «на кофе» получат далеко не все. Если в бюджетной сфере всё прозрачно: индексация выплачивается за счёт экономии фонда заработной платы (при наличии вакансий) или дополнительных ассигнований из государственного или местных бюджетов, то в частном секторе у работодателя есть немало способов «зажать» индексацию.

Коммерческие фирмы, например, массово используют вполне легальный бухгалтерский приём под названием «рокировка». Согласно закону, если работодатель в месяце, когда происходит индексация, или раньше повышает сотруднику должностной оклад на сумму, превышающую эту самую индексацию, обязанность выплачивать «инфляционные» деньги исчезает, а месяц повышения оклада становится для работника новым базовым.

Как работает схема.

В июне должна была состояться обязательная индексация на 139,78 грн. Руководитель частной фирмы издаёт приказ: повысить оклад сотруднику на 140 грн, но одновременно на 140 грн уменьшить его ежемесячную премию, которая выплачивается по усмотрению директора.

Результат: работник получает на руки ту же сумму, что и месяцем ранее. Однако июнь стал для него базовым месяцем, предыдущая инфляция аннулирована, и в текущем ноябре такой работник получит 0 грн индексации, ведь его новая личная цепочка инфляции (за июль–сентябрь) составила всего 102,5% и не дотянула до порога в 103%.

Впрочем, по мнению Андрея Забловского, увеличение официального оклада даже за счет сокращения премии — это небольшой, но все же плюс. Премия сегодня есть, а завтра её могут отменить из-за кризиса. Оклад сократить без согласия работника невозможно. Кроме того, более высокий оклад автоматически увеличивает будущие отпускные, больничные и делает справку о зарплате более весомой для банка при оформлении кредита.

Борьба за справедливость и реальность

За игнорирование руководителем закона об индексации предусмотрена ответственность: если в ходе проверки представителем Госслужбы по вопросам труда, контролирующей соблюдение требований трудового законодательства, будут выявлены нарушения, то в соответствии со ст. 265 КЗоТ, предприятие будет оштрафовано на сумму, равную двум минимальным зарплатам за каждого «неиндексированного» работника, то есть 17 294 грн. А лично руководитель заплатит из своего кармана от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510–1700 грн). Если руководитель бюджетного учреждения или частный работодатель умышленно и безосновательно не выплачивает индексацию более чем за один месяц, наступает уголовная ответственность. Согласно ст. 175 Уголовного кодекса Украины, это штраф от 5100 до 17000 грн, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Однако Андрей Забловский отметил, что в частном бизнесе эти нормы практически не работают, поскольку жалоба в Гоструда может дорого обойтись борцу за справедливость. По закону его вроде бы и не могут уволить, но на практике быстро создадут условия для увольнения по собственному желанию.

«Во многих бизнес-структурах сотрудники даже не догадываются, что им полагается какая-то мизерная индексация, ведь цены выросли, — анализирует Андрей Забловский. — У них другая мотивация: действует система бонусов за результативную работу. Если вы, например, продавец, то перевыполнение плана, привлечение нового клиента или успешная сделка принесут вам тысячи гривен премии».

Заключение

Индексация зарплат в связи с инфляцией ощутима для низкооплачиваемых категорий работников. Как правило, это пенсионеры, люди с инвалидностью или студенты, подрабатывающие в свободное от занятий время. А высокооплачиваемым работникам экономически выгоднее направить свою энергию на интенсивное зарабатывание высоких премий и бонусов, чем на споры по поводу символической индексации зарплат.

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