Из-за стремительного распространения COVID-19 в Украине может вырасти смертность от других болезней

Из-за стремительного распространения COVID-19 в Украине может вырасти смертность от других болезней

По словам Дениса Суркова, если люди и дальше будут игнорировать вакцинацию, все больницы будут заниматься только "ковиднимы" больными. А другим пациентам просто не хватит места.

Заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы Денис Сурков рассказал, какая ситуация в регионе с коронавирусом.

Об этом он сообщил 21 октября во прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

По словам медика, в Днепре, в отличие от многих других регионов, сейчас все есть — кислород, аппараты ИВЛ и т.п.

"Кислородом мы обеспечены, ИВЛ обеспечены. Точно знаю, что наш глава областной администрации занимается этим лично. Нам очень повезло, что главный завод кислородный, "Линде Газ", расположен в Днепре. Поэтому у нас нет проблем с кислородом. Люди тоже есть", — отметил Сурков.

Однако есть другие, глобальные проблемы. Врач напомнил, что заболеваемость в Украине уже превысила 20 тыс. человек в сутки. Сурков уверен — если количество инфицированных достигнет 40-50 тысяч в сутки, "то с этим не сможет справиться никакая система здравоохранения".

Из-за такого количества людей с COVID-19, которых приходится массово госпитализировать, пациенты с другими заболеваниями не могут получить полноценной помощи.

"Уже сейчас наши коллеги из Европейского совета по реанимации говорят о том, что увеличилась смертность от инфарктов, потому что люди не могут получить своевременно специализированную помощь. И я просто хочу сказать, что если люди не будут вакцинироваться, если люди не будут соблюдать правила карантина, то мы можем попасть в ситуацию, когда все больницы Украины по факту будут заниматься только "ковиднимы" больными. А остаются еще инфаркты, инсульты, политравмы, ДТП и так далее. Какая будет там смертность, я могу только себе представлять", — предупредил Денис Сурков.

Заведующий больницы Днепра подметил, что может увеличиться смертность от других болезней

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

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