Из-за транспортного коллапса в Киеве сервисы такси безумно задрали цены: известны суммы

Пробки были не только на дорогах, но и в киевской подземке.

Из-за воздушной тревоги в Киеве утром 25 февраля произошел транспортный коллапс. Доехать на такси в центр города онлайн-сервисы предлагали за 1500 грн.

Об этом сообщает ТСН онлайн.

Из-за утренней воздушной тревоги в столице произошел транспортный коллапс. Пробки заметны не только на дорогах, но и в киевской подземке. Свою работу наземные станции метро возобновили только после отбоя. Следовательно туда хлынула толпа пассажиров.

По сети начали распространяться видео с бесконечными очередями на вход в станции метрополитена. Поэтому "Дарницу" и "Черниговскую" вынужденно закрыли повторно. Очевидно, из-за большого скопления людей.

В то же время, возможностью заработать воспользовались столичные такси. Путешествие с левого на правый берег Киева горожанам и гостям столицы могло стоить до 1500 грн. Подтверждением тому стал скриншот экрана мобильного приложения такси, разлетевшегося соцсетями.

Цены на услуги такси в Киеве утром 25 февраля

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КОЛЛАПС И РАЗРУШЕНИЯ! УТРНАЯ АТАКА ОБЕРНУЛАСЬ ДЛЯ КИЕВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ

Напомним, в ночь на 25 февраля российские войска атаковали Киев беспилотниками. Силы ПВО сбили вражеские цели, обломки упали в одном из районов столицы.