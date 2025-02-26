Из-за удара "Шахеда" под Киевом погибли известный хирург и его жена-телевизионщица: новые подробности

Российская оккупационная армия ударила беспилотником по жилому дому под Киевом. По состоянию на данный момент известно, что спасатели обнаружили второе тело.

Российские оккупанты ударили по жилому дому на Киевщине. На месте трагедии погибли супруги. Это известный хирург и телевизионщица.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Инна Боднар.

"На месте трагедии нашли второе тело. Останки погибших будут вести на ДНК, потому что опознать их невозможно. Спасатели говорят, что нашли тела мужчины и женщины – супружеской пары, которая здесь жила. Соседи рассказывают, что когда ночью сюда залетел "Шахед", то они бежали спасать. Но дрон влетел в спальню, где вероятно были супруги. В этом доме жили известный хирург, а также наша коллега-телевизионщица", – говорит Инна Боднар.

Соседи рассказывают, что пытались спасти людей, однако огонь быстро распространялся.

"Удар был прямо в спальню, потому что оттуда огонь шел", – говорит сосед супругов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСТРЕНО ИЗ КИЕВЩИНЫ! ШАХЕД Убил супругов ХИРУРГА И ТЕЛЕВИЗИОНАЦИИ Узнать Т*ЛА невозможно...

Напомним, информацией столичных пабликов, прилет произошел в частном секторе села Крюковщина в пригороде Киева.

Также жительница Киевщины рассказала об ударе "Шахеда".

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