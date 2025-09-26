Из-за войны Инна потеряла сына и дом: как люди на Днепропетровщине вынуждены бежать из домов из-за наступления РФ

Оккупанты наступают на Днепропетровщину / © ТСН

Из прифронтовых громад Днепропетровщины вывезли уже более трех с половиной тысячи несовершеннолетних. Однако, список населенных пунктов, подпадающих под принудительную эвакуацию, постоянно растет. Недавно ее объявили еще в 18 населенных пунктах Синельниковского района.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Шестеро ребят стайкой крутятся возле сваленных в кучу мешков. Мама тем временем обводит взглядом опустевший дом — не забыли ли чего важного. Семья с шестью детьми до последнего надеялась остаться дома. Однако из-за дронов, парящих уже над двором, все же решили спасти малышей.

Время прощания сокращает тревога. Поселок под очередной атакой дронов, поэтому грузить вещи бросаются даже самые маленькие. Соседка, которая следит за сборами, утирает слезы. Тем не менее, говорит — несмотря на разбитый дом не будет выезжать.

Вывозят людей эвакуационщики гуманитарной миссии «Пролиска». Эта семья уже подыскала жилье в более безопасном селе, поэтому их доставят прямо в новый дом

Заявок на эвакуацию только в этот день — более 20. Медлить, говорят эвакуационщики, нельзя. Машины не бронированные и чтобы уменьшить риск — благотворители объявляют сбор на РЭБы. Постоянная угроза FPV заставляет водителей пристально всматриваться в небо. Три пожилые пани — мама с дочками — собираются в дорогу. От постоянных взрывов попытаются спрятаться в Днепре, где живет внучка.

С несколькими пакетами вещей отправляется в неизвестность и Инна. На войне потеряла сына, а теперь уже второй раз — дом. Первый — сгорел из-за обстрелов.

Многих от выезда останавливает страх остаться на улице, говорят благотворители. Однако убеждают — никого не бросят.

За последние 3 месяца только эта гуманитарная миссия эвакуировала из прифронтовой Днепропетровщины более пяти с половиной тысячи человек. Впрочем поток вынужденных переселенцев день ото дня только растет.

