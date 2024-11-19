Из-за войны России в Украине назревает еще одна важная проблема: активисты предупредили об угрозе

По данным Минокружения, война России нанесла Украине ущерб более чем на два с половиной триллиона гривен, или 65 миллиардов евро. Чтобы сохранить природу в Украине активно распространяется тенденция рециклинга, то есть вторичной переработки. Ее даже применяют, чтобы ликвидировать тысячи тонн разрушительных отходов. Это уже сделала одна из громад Киевской области.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лесной.

Почему сортировать мусор важно

В Киеве действует пункт сортировки мусора общественной организации "Украина без мусора". Все здесь только за правильное формирование экологической культуры.

Станция сортировки мусора

"У нас вообще практикуется непосредственно сжигание отходов и это маленькая часть, большинство она захоранивается и это не нормально потому что их можно переработать и дать вторую жизнь. У нас здесь нет запаха потому что это отходы все помытые. У нас есть консультанты и вы можете прийти сказать, что вы впервые и к вам подойдут и помогут рассортировать весь ваш мусор", - говорит коммуникационная менеджер ОО „Украина без мусора“ Кристина Барановская.

Кристина Барановская

Три сотни людей по выходным и чуть меньше в будни - именно столько желающих ежедневно посещают станцию сортировки в столице. После сортировки все отправляют заготовителям для дальнейшей переработки.

И хотя организацию «Украина без мусора» основали почти 10 лет назад, ее руководительница рассказывает, что украинское общество сознательный путь распределительного сбора только начинает.

"Старая Европа сортирует отходы уже более 60 лет, поэтому не стоит удивляться, что у них работает эта отрасль, есть заводы, есть специальные мусоровозы, которые вывозят только раздельный сбор, а не смешивают все подряд. У них чисто на улице, есть такие сильные инструменты как искать нарушителей, которые выбрасывают мусор в окружающую среду", - говорит председатель ОО „Украина без мусора“ Евгения Аратовская.

"В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об упаковке и отходах упаковки. Это тот законопроект о европейском опыте, это введение принципа расширенной ответственности производителя. Когда производитель, который производит продукцию в упаковке, отвечает за весь жизненный цикл этой продукции. Надо сортировать, надо перерабатывать. Такой путь европейский", - говорит заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Семенец.

Сортировка мусора

В Украине накопилось 1,5 млн. тонн отходов от разрушения

Мусорный коллапс, который из-за миллионов тонн отходов ежегодно назревал в Украине еще до 2022 года, после полномасштабного вторжения стал набирать обороты с новой силой. Ведь здесь наше государство столкнулось с реальной проблемой тысяч тонн отходов разрушения, которые превысили все лимиты украинских полигонов.

"С 2022 года по настоящее время в Украине накопилось более 1,5 млн тонн отходов разрушения. Это не только о строительных материалах, это о сожженной технике оккупантов и нашей, это об остатках сгоревших лесов остатки почв, которые уже загрязнены токсичными веществами после различных экокатастроф, которые произошли во время этой войны, поэтому они однозначно влияют на нашу жизнь, на наше здоровье. Нам нужно в любом случае делать все возможные шаги, чтобы очистить землю сформировать технически правильно свалки для отходов разрушения", - говорит экоактивистка Юлия Мархель.

В Буче остатки разрушенных домов используют для ремонта дорог

Остатки разрушенных и демонтированных после деоккупации домов в Бучанской общине решили использовать эффективно. И первыми в Киевской области, при поддержке программы развития ООН, обустроили временную инновационную станцию по переработке строительных отходов.

В Буче из отходов ремонтируют мусор

"Оператор, который на эскалаторе грузит это в бункер, из бункера оно уже выходит в такую фракцию. Вот такая фракция видите от 0 до 70, получается такая смесь дорожная…Она раскрышивается и как раз ее можно использовать как твердое покрытие для дороги", — говорит руководитель КП "Бучасервис" Сергей Мостипака.

Так меньше, чем через год здесь полностью переделали остатки кирпича, бетона и фундаментных плит, поэтому заваленное до основания отходами разрушения семи гектарное поле стало снова чистым, а дороги здешних общин стали не менее удобными.

Пластиковые крышки в обмен на дроны

10-летний Егор показывает ТСН целое хранилище пластиковых крышечек. Их вместе с семьей он стал собирать для переработки, к чему привлек едва ли не весь микрорайон. Говорит, узнал, что таким образом может помочь нашим ВСУ.

"Мы собираем крышки, а потом они перерабатываются там в деньги и покупаем дроны", – говорит Егор Перкун.

В Украине собирают пластиковые крышки

Полторы тонны крышечек – именно столько нужно сдать их на переработку, чтобы за вырученные средства приобрести один дрон, рассказывает Татьяна Руденко. Именно она организовала всеукраинскую волонтерскую акцию, которая не только помогает нашей экологии, но и говорит, приближает нас к большой цели.

Так, за год сбора команде Татьяны удалось собрать на переработку более 165 тонн крышечек и за их счет закупить и переправить на фронт 125 дронов. Так что дело продолжают и дальше. К подобной благотворительной акции присоединились и в школе, где учится Егор.

"Проект не только экологичен, потому что цель сортировки мусора, сохранение окружающей среды, но и патриотический, потому что все средства собраны от крышечек идут на приобретение дронов для наших военных. Это у нас уже 4 сердечка наполняется, первое заполнили буквально за неделю", — говорит координатор проекта "Крышка FPV-шка" Людмила Гаврилюк.

Таким образом, через два месяца уже шесть дронов передали на нужды наших бойцов.

Отсортировал мусор - помог ВСУ: рециклинг приобретает популярность среди украинцев

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