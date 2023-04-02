Из-за войны у самого известного кота-блогера из Харькова Степана пошатнулось здоровье, но появилась любимая

Кот Степан вернулся в Харьков. Блогер, у которого миллион поклонников и обретший небывалую популярность в тектоке и инстаграмме, после вынужденной эвакуации, уже разбирает чемоданы дома. Первые дни войны вместе с владелицей он просидел под обстрелами в подвале на Северной Салтовке. А дальше поехал во Францию, потом прибыл во Львов. И вот, после длительных странствий наконец-то вернулся в Харьков и не один, а с подружкой, говорится в ТСН.

Непреклонный и гламурный красавец, по-настоящему известный Степан стал полтора года назад, с тех пор как его фотографии в сети понравилась Бритни Спирз. Это было еще в довоенной жизни, а затем ракетные обстрелы и долгая эвакуация. После года путешествий еще даже вещи разобрать Степан не успел, а уже похвастался новыми фотографиями в Сети и ошарашил поклонников – Степан на них позирует с подружкой.

Стефании тоже нравится влогерский стиль жизни. На людях они со Степаном не смотрят друг на друга, но фотографии не солгут — у усачей страстная любовь.

Эта сладкая парочка познакомилась во время эвакуации усача. У кошки не было хозяев, поэтому семья Степана забрала ее к себе и с тех пор хвостатые всегда вместе.

Жизнь в подвале под обстрелами на Северной Салтовке отразилась на здоровье кота, он стал очень пугливым. Очередной прилет был так близок к дому, что семья вместе со Степаном эвакуировалась во Францию. В Каннах Степан получил Оскар для влогеров, ради этого надел свою парадную сине-желтую бабочку.

Пока россияне ежедневно бомбили его родной Харьков, Степан собирал деньги для Украины. Степан упорно работал на победу и просто позировал на фото собрал более 10 тысяч долларов в поддержку приютов для животных и зоопарков. И еще стал посольством проекта восстановления культурных памятников, которые разбомбили россияне.

В этом году в ленте Степана — привычные забавные видео уступают место селфи у руин Северной Салтовки, где он живет. Своей обязанностью владелица кота считает рассказывать миру об ужасах войны, но одновременно и радовать соотечественников традиционными видео.

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