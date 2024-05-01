"Из-за возможного наступления": кого утром в центре Киева искали все правоохранители столицы

В Киеве в очередной раз проверили центр города на наличие подозрительных лиц и предметов.
Стали известны новые подробности контрразведывательного утреннего рейда СБУ, полиции и других силовиков в центре Киева 1 мая.
"На фоне новостей о возможном наступлении россиян в зоне боевых действий, было принято решение проверить центр столицы и находящихся там граждан на наличие запрещенных предметов и т.д. У граждан проверялись документы, проводились антидиверсионные мероприятия. До этого мы проверяли определенные объекты в правительственном квартале Киева ", – рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах.
По данным правоохранителей, отработка состоялась совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, вовлеченными в оборону столицы.
Среди основных локаций, которые на этот раз проверяли правоохранители, были Михайловская, Софийская площадь и близлежащая местность.
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