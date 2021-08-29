Из-за жары и вырубку лесов дома людей атакуют шершни

Спасатели помогают избавиться от насекомых.

Шершни начали селиться на человеческих дворах, в церквях и даже в многоэтажках. Только в Ровенской спасателям поступают десятки сообщений с просьбой забрать куда-то опасных насекомых. А остерегаться шершней и действительно стоит, так говорят медики. Потому как укусы могут стать для человека даже смертельными.

О том, как с ними бороться и как спасаться, если насекомое таки укусило, в сюжете ТСН.19.30.

В специальном защитном костюме спасатель Богдан направляется к гнезду шершней. Насекомые поселились во дворе Надежды. На борьбу с ними отправились, когда стемнело. «Насекомые дезориентированы. Так проще работать с ними», — убеждает Богдан.

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Сначала забрызгивают гнездо ядом, на открытой местности быстро рассеивается и их просто подавит, говорят. После насекомых закрывают тряпкой, чтобы не вылетели. Потому что если где-то проберутся и будет жалить спасателя — это угроза его жизни. Надежда волнуется. «Семь штук и человек не выдерживает», — говорит женщина.

В какой-то момент в трухлявой гнездо некоторые шершни находят щель. Богдан бегом прячет гнездо с семейством насекомых в мешок. И хотя некоторые еще летают — спасатели успокаивают Надежду. «Они полетят через некоторое время, потому что мы матку забрали, а они без нее жить не будут», — убеждает специалист

Это женщину радует, ведь обратилась за помощью, потому что накануне насекомые ужалили его зятя.

Нападение шершней, ос, пчел может действительно стать фатальным , говорят медики. Особенно, когда жалят аллергиков. Или в лицо, губы или язык. «Идет аллергическая реакция немедленного типа, или анафилактический шок», — рассказывает медик.

Когда ужалили к примеру в руку советуют промыть укус водой с мылом, обработать антисептиком, приложить что-то холодное и пить в течение дня много воды, или сладкого чая. Если же возникла аллергия — не медлить. «Трудно глотать, затрудненное дыхание, отекает язык, губы. Тогда немедленно скорая», — добавляет врач.

А шершни сейчас значительно активизировались. «Мы получаем 3-4 сообщения в неделю, что у людей в хозяйстве есть шершни», — рассказывает диспетчер Светлана Дьячок.

И это только в одном районе. А в области десятки таких вызовов. Эти насекомые могли так активизироваться из-за жаркого лета, говорят биологи. «Если повышенная температура, такое насекомое лучше себя чувствует, лучше размножается, лучше питается. Выносливость личинок увеличивается», — объясняет кандидат наук Ростислав Шикула.

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Но есть еще несколько возможных причин, почему количество шершней увеличилось на человеческих хозяйствах. «Вырубка лесов, вырубка кустарников, забор старых деревьев поваленных, которые шершни любят. Все это человек забирает тоже использует. Куда деваться шершням? Летит в человеческую дом», — добавляет биолог.

И подвергает хозяев опасности. Хотя спасатели едут помогать — в их обязанности борьба с насекомыми не входит. «Едем, идем на встречу. Есть частные организации, которые занимают профессионально, кстати, уничтожением гнезд шершней», — рассказывают в ГСЧС.

Надежда о таких не слышала, говорит, потому и обратилась к спасателям. Лучше так, говорят те, потому что если с шершнями попытаются бороться не специалисты — это может закончиться для человека трагически.

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