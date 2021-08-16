Из-за жары Испания превратилась в "пороховую бочку": люди бегут от массовых пожаров

Из-за жары Испания превратилась в "пороховую бочку": люди бегут от массовых пожаров

От невероятной жары сейчас страдает весь юг Европы.

Сотни людей эвакуированы из-за пожара в Испании, вывезти подальше от огня пришлось несколько поселков в Авиле и Валенсии.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В условиях чрезвычайной жары и сухого воздуха — влажность его упала до рекордных восьми процентов — целые регионы превратились в «пороховую бочку».

Столбики термометра достигли рекордных сорока семи градусов, красный уровень предупреждения власти объявили сразу в нескольких городах и рекомендует людям без надобности не выходить на улицу.

От невероятной жары сейчас страдает весь юг Европы — в частности, Греция, Италия, Хорватия и Черногория. Причиной тому стало облако раскаленного воздуха, которую антициклон под названием "Люцифер" принес из пустыни Сахара.

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Теперь «Люцифер» уже добрался к Украине. Сейчас он над нашими границами. Поэтому уже сегодня в большинстве регионов температура достигнет плюс 35 градусов. Еще жарче, по прогнозам синоптиков, должно быть завтра.

Однако надолго в Украине "Люфицер" не задержится. Уже со среды у нас должно стать ощутимо прохладнее.

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