Из-за жары растет число пищевых отравлений: какие продукты избегать и на что обращать внимание

К опасных продуктов, которые быстро портятся в жару принадлежит рыба, мясо и молочка.

Возросло количество отравившихся в Харькове, там уже 85 человек оказались на больничной койке после посещения ресторанов суши. А на Ивано-Франковщине 10 человек отравились в гостиничном комплексе — так праздновали выпускной вечер. Растет и количество отравлений случается каждый день, когда люди покупают еду под открытым небом, где она хранится в ненадлежащих условиях, без холодильника.

Об этом говорится в сюжете «Сніданку з 1+1».

В столице МАФ рядом с метро и автостанцией торгует шаурмой. Продавцы уверяют — продукты свежие. «Сегодня привезли и к вечеру уже не будет», — говорят работники.

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Водитель фуры Саша здесь постоянный клиент. Говорит, главное, что сытно и хватает такого обеда на весь день. Что мухи летают над продуктами, его не смущает.

В нескольких метрах здесь стоит очередь к прохладному газированного кваса. Его срок годности семь дней при температуре 10 градусов. «В такой жаре — это лишь один день, 24 часа», — уверяют специалисты.

Однако продавец уверяет, что напиток просто не успевает испортиться. За день выпивают. В магазинчике с выпечкой тоже утверждают, что их продукция, что хранится без холодильника, также не успевает испортиться.

Просто у входа в метро продавец Иван уже год, как торгует хот-догами, панина и багетами. Утверждает, что залог свежих продуктов — рассчитать спрос. «Мы торгуем более года, знаем сколько людей в день приходит. То мы берем не на 10 больше, чтобы потом оставалось: лучше мы одному-двум откажем, зато на завтра будет свежий товар», — убеждает продавец. «У нас сегодня 21 число, а срок до 25.06. 5 дней, так, как я и говорил», — следует из холодильника продавца.

Всего через несколько шагов отсюда булка с ливером, сосиска в тесте и беляш загорают на солнце через стеклянную витрину. Там от камеры убегают. Но людей такая картина не отпугивает и часто покупают на свой риск.

Эксперт по правам потребителей Максим Несмеянов отмечает, к самым опасным продуктам, которые быстро портятся в жару принадлежит рыба, мясо и молочка. «Внимательным нужно быть везде: на рынке, в супермаркете и, не дай Бог, вообще покупать на местах стихийной торговли», — убеждает эксперт.

Он добавляет, что просроченные и некачественные продукты — это проблема всей Украины.

По словам эксперта, если вы отравились продукцией из магазинов, киосков или МАФов — имеете право написать жалобу в Госпродпотребслужбы. Там в течение недели должны рассмотреть ваше заявление и организовать проверку.

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