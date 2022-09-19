"Из "зеков" и добровольцев формируют четвертый армейский корпус": Денисенко - о мобилизации в РФ

После того, как эта группировка будет ликвидирована на войне в Украине, Путин будет вынужден объявить мобилизацию в России.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.

"Сейчас они будут пытаться создавать так называемый четвертый армейский корпус из "зеков" и так называемых добровольцев. Они также будут пытаться по-максимуму набирать людей, которые будут готовы за деньги пойти на войну. Но после этого у них выбора не будет. Дальше, если получится перемолоть этот четвертый армейский корпус, после этого у Путина не будет выхода. Это уже будет тупик. Нужно либо остановиться, либо проводить мобилизацию", — пояснил Денисенко.

Напомним, Путин в ожидании Эрдогана заполнял паузу клоунадой.

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