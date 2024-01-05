Избалованный сын экс-судьи "наехал" на военных, СБУ и Зеленского: подробности громкого скандала

После увиденного вы будете возмущены. Избалованный сын бывшей винницкой судьи наснимал видео в Инстаграм, где обругал даже военных.

Имя матери, сына и все подробности инцидента рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Скандал с сыном экс-судьи

Это обсуждает уже вся страна. Как развращенный сын бывшей винницкой судьи решил то ли блогером стать, то ли просто от отсутствия мозгов наснимал такие видео. Словом, просто посмотрите на это.

Что еще натворил Дмитрий Чезганов

Знакомьтесь, это Дмитрий Чезганов, он – сын бывшей винницкой судьи Аллы Чезгановой. И все это этот "перец" чудит в то время, когда украинцы вздрагивают от ежедневных взрывов. Он думает, что ему все можно, вот и развлекается с пистолетом посреди Винницы, напевая российские песни.

Чезганова уже задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа. Кроме пистолета, у сына экс-судьи еще обнаружили несколько гранат и запалов к ним. Теперь мажору грозит до 7 лет лишения свободы. Но чтобы вы не сомневались, это еще далеко не все, что наделал Дмитрий Чезганов.

После задержания всплыло не менее "захватывающее" видео. На нем 29-летний обнаглевший мажор, обратите внимание, призывного возраста во всей красе поет ругательную песенку под гитарку, в которой посылает военных, Зеленского, СБУ и ТЦК ко всем чертям.

Синът на бивш съдия от Виница, Дмитрий Чезганов, заплаши служители на TCC и SBU, стреляйки с пистолетом.

Tозы дето пеет и се цепи е тот, но не раздор дали е преды да стреля или след.



Думите на песента докосват душа. pic.twitter.com/JChl6xQbpA — ANNA IS BACK17 (@AnnaisBack17Is) January 4, 2024

Есть еще несколько интересных видео

К слову, развращенный сынок судьи аккаунт в Инстаграмме уже удалил, по крайней мере, на момент записи материала зайти на страницу было невозможно. Но он забыл он, что у него еще есть ТикТок, где он повыкладывал видео с русскоязычными песнями, разговорные видео в присущей манере с матом и… как выпивает рюмку.

Это еще не всё! Полицейские Чезганова уже хорошо знают

И это не все. Этот мамкин тиктокер в поле зрения полиции уже не первый раз, ранее его привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

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К слову, мать Чезганова ушла в отставку еще в 2017 году. До этого она много лет работала судьей Замостянского районного суда Винницы. В последние годы работы судья Алла Чезганова рассматривала немало резонансных судебных дел, которые были на слуху у винницкой общественности.

В составе коллегии она рассматривала дело калиновского сепаратиста Вадима Майстренко. "Справедливого и беспристрастного правосудия" требовали винницкие пикетчики от судьи Чезгановой и при рассмотрении дела по иску врача Центра реабилитации инвалидов Виталия Токарчука.

Скандалы с детьми известных родителей – не впервые

Ну и напомним вам, что он такой не один, ведь дети чиновников чудят не в первый раз. Раньше мы рассказывали о том, чем прославился совершеннолетний сын председателя Черкасской областной военной администрации, генерал-майора, на минуточку, Игоря Табурца – Дмитрий. Он отдыхает за границей, хотя парень тоже призывного возраста. И вот собственное свое 27-летие парень отгулял так, что потом гудела вся Украина, ведь Дмитрий решил в деталях воспроизвести процесс рождения человека, ну а в главной роли сам он, собственно, и был. День рождения все-таки, 27 лет, хорошая дата.

Чем занимается Дмитрий Табурец в Париже

Публикацию Дмитрий подписал "Born to shine", что в переводе означает "родился, чтобы сиять", ну а сиять в Украине ему, похоже, не нравилось, поэтому отправился сын генерал-майора во время полномасштабной войны в Украине за границу.

Парень ну очень современный, имеет много сил и вдохновения на творение, ну, конечно, в Париже найдется вдохновение. Словом, с такими провокационными видео он замечен не впервые, раньше он еще покорял матрасы в столице Франции в пикантных позах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандал! СЫН ЭКС-СУДЬИ "наехал" на военных, СБУ и Зеленского! Смотреть всем!

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