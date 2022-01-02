Избавиться от хлама и излучать спокойствие: как настроиться на 2022 год — год Тигра

Избавиться от хлама и излучать спокойствие: как настроиться на 2022 год — год Тигра

Главное верить в свои силы, поддерживать настроение, и тогда каждый день года будет успешным и счастливым.

Чтобы настроиться на 2022 год – год Тигра – астрологи советуют избавиться от хлама и излучать спокойствие.

О том, действительно ли его нужно провести тихо, в покое, и не проявлять агрессии, или готовиться к новой революции, или ждать наступления России и великой войны – 2 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, экстрасенс и астролог Сурен Джулакян успокоил – год не будет плохим.

По его словам, будет очень много скрытых от человеческой взгляда и понимания процессов, которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь.

Не делать резких необдуманных шагов и заявлений. Сохранять спокойствие. И не проявлять агрессии – это совет Джулакяна на 2022 год.

"Все те, кто высовывается в прямом смысле, могут поплатиться жизнью", — отмечает он.

Прогноз этого астролога – самый оптимистичный – никаких революций, государственных переворотов, дефолта или обвала гривны. На интересующий всех вопрос — вторгнется ли Россия в Украину — он отвечает "да".

Но, по его словам, год не предвещает каких-либо активных атак и действий потому, что любые такие агрессивные атаки Тигр будет останавливать.

Трудный 2022-й год в политическом плане для Украины – это уже прогноз от нумерлога Сергея Авдеева. Украина живет по 9-летнему циклу. В 95-м – "черный, или кровавый вторник". Массовые беспорядки с избиением людей из-за отказа власти предоставить разрешение на погребение патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира Романюка на территории Софии Киевской. 2004-й "Оранжевая" революция. 2013-й – Революция Достоинства. В 22-м следующий цикл.

"Мы сейчас стоим на пороге очень важных судьбоносных событий, которые, если будут все ветви власти друг с другом и соответственно люди, которые их поддерживают, вести себя отрицательным, пытаться идти на конфликты, то в результате этого можно просто потерять страну, независимость в свете того, насколько все сейчас сложно. Все накалено", — отмечает он.

Верить ли таким прогнозам – каждый решает сам. Год назад ТСН ездила к карпатским мольфарам. Тогда они предсказали новые штаммы коронавируса и продолжение войны на востоке.

Ну а всем, кто верит в эзотерику, ясновидящая Анна Арджеванидзе советует тщательно подготовиться к встрече Нового года — избавиться от ненужных вещей и не проявлять агрессии. Тигру нужно пространство и спокойствие — даже в цветах.

Чего стоит ожидать от 2022 года – прогнозы

"Необходимо уважить нашего тигра. Необходимо, чтобы не было яркого агрессивного цвета, чтобы не было много красного и золотого. Нужно встречать со своими родными и близкими в узком кругу для того, чтобы не раздражать тигра", — говорит она.

И все же – чтобы там не прогнозировали прорицатели, какие бы ритуалы не советовали экстрасенсы – главное – верить в свои силы, поддерживать настроение и тогда каждый день года будет успешным и счастливым.

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