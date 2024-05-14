Избиение девушки в Одессе: при чем здесь ТЦК, версия потерпевшей и громкое заявление полиции

Инцидент произошел с Антониной Юрьевной Токмаковой – об этом она рассказала в своих соцсетях.

Вся в синяках и ссадинах – так выглядит девушка после встречи с представителями ТЦК. Одесситка утверждает, что ее избили военными, когда она начала снимать вручение повестки по телефону, в областном ТЦК уже ответили.

Все детали скандала рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Избили девушку?

Вся в крови с разбитой головой и в синяках — так сейчас выглядит одесситка Антонина Токмакова, девушка утверждает, что ее избили представители ТЦК. А все потому, что она начала снимать на камеру происходящее. На видео попали и первые удары костылем.

Что рассказала девушка об избиении?

Девушка рассказала, что история началась с того, что она с тремя друзьями-ребятами пришла в полицию написать заявление на таксиста, который перед этим из-за собственной ошибки залил их перечным баллоном в лицо. В этот момент в райотдел вошел военный, назвавшийся сотрудником ТЦК. После того как заявление было написано, полиция отказалась выпускать молодежь. А потом в отделение пришли еще несколько мужчин в военной форме.

Детали скандала

Девушка добавила, что сначала все реагировали на съемку адекватно, но впоследствии обвинили ее в хулиганстве и сказали, что теперь на месте ждут ТЦК. Также Антонина отметила, что всем ребятам, как и ей, по 19 лет, то есть, они не мобилизационного возраста.

“На наше возмущение и на съемку происходящего отреагировали сначала молча, а после минут 20 разбирательств, полиция ответила, что я совершила мелкое хулиганство, хотя в тот момент просто хотела выйти из отдела, а мне преграждали путь рукой. На вопрос: «Что происходит?» мне ответили: «Теперь подождем ТЦК.»

В течение двух часов нас не отпускали из отдела. Приблизительно до 11 двух ребят отпустили (им по 19 лет). Одного из ребят отказались отпускать. Я отказалась уходить и покидать друга. На тот момент это было уже без четверти 12-й. И вот здесь и появляется мужчина с костылем с начала истории, заводя за собой еще двух военных. Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную 86 «переночевать» и дальше будут «разбираться». Это буквально. Понятно, как будут «разбираться»… С этого момента я поняла – если я скажу, что просто подруга для него, меня сейчас даже слушать не будут. Я сказала полиции и тцк, что я девушка парня, которого хотели увезти и спросила: «Я могу проехать с ним на Канатную?» мне уверенно отвечают «Да!», – написала Антонина.

Девушка рассказала и подробности самого избиения, а затем ошеломила заявлением, что полиция на крики не отреагировала.

Что говорят в областном ТЦК?

На эту историю уже отреагировали в областном военкомате. В ТЦК акцентируют внимание на том, что события происходили в комендантский час, и обещают разобраться, а виновных наказать.

“По факту произошедшего днями во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка. В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств», — говорится в сообщении.

Заявление полиции

За дело уже взялись и в полиции и там совсем другая версия событий. По словам правоохранителей, это таксист вызвал патрульных из-за нападения на него парней и девушки, более того, говорят, последняя уже привлекалась ранее к уголовной ответственности. А вот о фактах избиения в соцсетях девушка рассказала, а в полицию не обратилась.

“Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о неправомерных действиях в отношении 19-летней жительницы Одессы, в частности, о ее избиении военным ТЦК и СП.

В ходе проверки данной информации было установлено, что 12 мая вечером на спецлинию «102» поступило сообщение от таксиста о том, что на улице Гаванной четверо граждан напали на него и применили газовый баллончик раздражительного действия. По вызову мужчины выехал экипаж патрульной полиции. Компания молодых людей, в которую входила девушка и трое мужчин, с места происшествия была приглашена в территориальное подразделение полиции. Водитель сообщил, что молодые люди напали на него за то, что отказал им в поездке, поскольку они были с алкоголем и в состоянии опьянения.

В райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку к полицейским, разбила оконные стекла на контрольно-пропускном пункте, на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала. В отношении нее было составлено несколько протоколов по ст. 173 и 185 КУоАП (мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), а также протокол об админзадержании.

Кроме того, в отношении одного мужчины составили протокол по ч. 3 ст. 178 КУоАП (появление в общественных местах в пьяном виде).

После составления административных материалов и взятия объяснений правонарушителей были отпущены.

На следующий день в полицию поступило сообщение, что на улице Греческой ночью девушку избили работники ТЦК и СП. По информации от органов здоровья, ей вызвана закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

Сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки дознавателя не отвечает и дома не появляется.

В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Также установлено, что в конце прошлого года следователями в суд были направлены материалы в отношении гражданки по ее обвинению в краже по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. В берегу этого года суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год”, — сообщили в полиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЦК ПОБИЛИ ДЕВОЧКУ МЫЛЮ?! Она записала видео, но всех повергло в шок заявление полиции!

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