Избиение пенсионерки в Костополе: что грозит нападающей за разбитую банку на голове продавщицы

Елена, которая напала на бабушку, именно себя называет жертвой.

Облила сметаной, а потом еще и разбила банку об голову — бизнес-леди побила бабушку, которая продавала свою продукцию на улице у ее салона. Сейчас об этом гудят соцсети, а еще — весь город Костополь Ровенской области. Едва не все становятся на защиту потерпевшей. А вот женщина, которая, якобы, напала на нее, имеет свою версию.

Об этом говорится 7 июня во сюжете ТСН.19:30.

Окровавленная 64-летняя женщина в сметане и ее уничтоженный товар — эти фото облетели чуть ли не все ровенские паблики.

Надежда, у которой и оказалась на голове сметана и которую журналисты нашли на рынке, сначала говорила скупо, а затем лицо платком закрыла и начала бежать.

В конце вернулась чтобы рассказать свою версию: "Отругала сначала, а потом еще банкой хлопнула по голове. После этого я 2 раза падала на огороде, кружится голова, меня тошнит".

Елена, которая напала на бабушку, именно себя называет жертвой. Началось все, говорит Елена, когда она с коллегой выносили из магазина рекламные щиты.

Новости Украины: в Костополе женщина разбила банку сметаны о голову бабушки-продавщицы

"Бабка эта постоянно скандалит", — говорят в салоне.

Однако Надежда уверена, что ее намеренно гонят с улицы, потому что мешает якобы своим присутствием работе фотосалона.

Начался конфликт с того, что Елена потолкла продавщице лук. Сначала госпоже Надежде оказывали помощь прохожие, затем врачи.

Елена же утверждает, все преувеличивают. Не выдержала, говорит, потому что оппонентка проклятиями сыпала на ее семью и 4-летнего сына. А он, говорят очевидцы, от мамы не отстает.

"Малый крутил дули старшей женщине, обзывал", — говорят очевидцы. Однако женщина-нападающая утверждает, что ее ребенок о таком даже не знает.

А пока расследуют производство в отношении избиения госпожи Надежды, Елена подала на нее иск в суд за унижение чести и достоинства. Власть Костополь обещает навести порядок со стихийной торговлей. Потому, что официальное место для торговли есть, но людям на тротуаре почему-то удобнее.

За нанесение легких телесных повреждений Елене теперь грозит штраф в 850 гривен. Такой же штраф 5 лет после драки за льготное место в автобусе платила и Надежда.

Напомним, что в Черкасской области из реки вытащили 90-летнюю бабушку, которая пыталась покончить с собой.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку